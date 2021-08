Cambados le declara la guerra a la costumbre de reservar entradas y después no ir porque es gratis

El concejal de Cultura de Cambados, Constantino Cordal, presentó ayer al mediodía la programación cultural de la localidad para lo que queda del mes de agosto. Consta de una veintena de actuaciones de diferentes disciplinas y habrá desde teatro al aire libre hasta proyecciones de cine, exposiciones y música infantil. Pero, más allá de los eventos en sí, una de las grandes novedades es que se prescinde del sistema de reserva previa de entradas, y a partir de ahora para acceder a los diferentes espectáculos habrá que acudir con algo de antelación para hacerse con una de las invitaciones. Se repartirán por orden de llegada.

Constantino Cordal explica que se ha decidido instaurar este sistema de reparto de abonos justo antes de los espectáculos después de ver como muchas personas que habían reservado una invitación para los conciertos de la Festa do Albariño al final no acudieron. Eso provoca que se pierdan plazas en un aforo ya de por sí limitado, y Cordal opina que no sucederá repartiendo las entradas por orden de llegada, pues de este modo acudirán únicamente las personas que de verdad estén interesadas. Eso sí, para que el sistema funcione es imprescindible que el público acuda con antelación suficiente al evento.

La programación arranca este domingo por la tarde con una actuación de la Banda de Castrelo (20.30 horas, plaza de Fefiñáns), y continúa el miércoles próximo con un espectáculo del Mago Teto (parque de Torrado, 20.00 horas).

Entre la veintena de propuestas culturales, algunas de las más reseñables son la verbena del 14 de agosto, a cargo de La Ocaband, por ser uno de los pocos conciertos de verbena que habrá este verano en la comarca; la actuación de Cantigas e Agarimos, que llega a la plaza de Fefiñáns el 15 de agosto por la tarde con su coro íntegro, compuesto por 40 personas; o una obra de teatro al aire libre, de la compañía Sarabela, que el día 26 pondrá en escena en Fefiñáns su obra “Crónicas do paraíso”.

En su conferencia de prensa, Constantino Cordal indicó que se ha dado mucho protagonismo a los niños (la mitad de los eventos previstos están pensados para un público familiar), y señaló que habrá desde proyecciones de cine hasta funciones de “clown” y de acrobacias. Para el público de más edad, hay exposiciones de arte, como la del escultor Pepe Galán.