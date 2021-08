La subzona de Soutomaior conquista su primer oro en la Festa do Albariño de Cambados

Hasta no hace mucho, los grandes premios de la Festa do Albariño de Cambados eran coto privado de los vinos producidos en O Salnés y el sur de la provincia de Pontevedra. Ya no es así. El año pasado, la victoria recayó en una bodega de la subzona de Ribeira do Ulla que ya había ganado en 2012, y este año la medalla de oro ha sido para una empresa de la subzona de Soutomaior, la más pequeña de toda la denominación de origen.

La notaria de Cambados, Elena Loira, dio a conocer ayer al mediodía los nombres de los tres vinos ganadores de la cata concurso de la Festa do Albariño. Lo hizo en el Salón Bazán, del Parador de Turismo, en presencia del presidente del Consello Regulador, Juan Gil; la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal; y el secretario del Capítulo Serenísimo do Albariño, Pedro Piñeiro. Una a una, descubrió las botellas de las tres marcas vencedoras.

El bronce y la plata fueron para sendas bodegas de O Salnés, ambas ya veteranas y con un amplio bagaje de premios a sus espaldas. En tercera posición quedó “Bouza do Rei”, de Ribadumia; y en la segunda, el “Gran Bazán Verde”, de Agro de Bazán (Vilanova).

El caldo ganador ya triunfó hace un año en Cambados y en la última Cata dos Viños de Galicia

Mientras, el primer premio recayó en el “Noelia Bebelia”, de Adega San Salvador de Soutomaior. Se trata de un albariño monovarietal que está gustando mucho en los últimos años, y la prueba de ello es que obtuvo el segundo premio en la Festa do Albariño de 2019, y el Acio de Ouro en la reciente Cata dos Viños de Galicia, en calidad de mejor Rías Baixas.

Los ganadores de la cata concurso se dieron a conocer en un acto sobrio e íntimo, debido a las restricciones del COVID. Fue el broche a una Festa do Albariño de mínimos, dado que solo se organizaron la cata y cinco conciertos, con aforo reducido a medio millar de personas sentadas.

A la cata se presentaron 49 vinos, y fueron valorados por un panel formado por 22 especialistas, tanto del panel de cata de Rías Baixas como externos. Se da la circunstancia de que “Noelia Bebelia” fue la única referencia a concurso de toda la subzona de Soutomaior. Mañana martes se entregarán los tres premios en un acto que tendrá lugar a mediodía, de nuevo en el Parador de Turismo.

Juan Gil de Araujo dijo del pódium que, “fue para una bodega pequeña de la denominación de origen y, luego, para dos bodegas tradicionales. Es una alegría que una empresa pequeña gane. Así pasaba antiguamente en esta cata”, en alusión a los primeros concursos, en muchos de los cuales los mejores albariños eran producidos por modestos viticultores.

Un gran año en ventas

“El ritmo de comercialización este año nos está sorprendiendo, es muy bueno. Nada hace pensar que estemos en un año de pandemia”. Son palabras del secretario general de Rías Baixas, Ramón Huidobro, tras ser preguntando por las ventas en el presente 2021.

Según estimaciones provisionales, las bodegas de Rías Baixas vendieron entre enero y julio pasados unos 19 millones de litros de vino, con lo que quedan en los almacenes unos siete, dado que a finales del año pasado quedaban en bodega 26 millones. Son cifras espectaculares, y que demuestran que las bodegas de Rías Baixas han hecho las cosas muy bien para sobreponerse a la crisis del coronavirus, que golpeó con fuerza a la hostelería, uno de los grandes consumidores de albariño.

Las ventas de los Rías Baixas están siendo muy buenas, y ya superan en un 20% las del pasado año

Huidobro indica que las ventas a julio de este año se sitúan entre un 20 por ciento y un 22 por ciento por encima de las de 2020, y que incluso están un 0,5 por ciento por encima de las de 2019, que fue el año previo a la pandemia. “Es para sacar pecho, las bodegas han hecho un trabajo extraordinario”, resalta Huidobro.

El secretario general de Rías Baixas también destaca el trabajo realizado para mantener (e incluso aumentar) las exportaciones. Un obstáculo importante fueron los aranceles impuestos por Estados Unidos, y que las bodegas sortearon bajando los precios en ese país. “Las bodegas se esforzaron para mantener el mercado a costa de reducir sus márgenes de beneficios”, subraya Huidobro.

Vaticinan la mejor cosecha de la historia

Los técnicos del consejo regulador prevén una vendimia muy abundante, hasta el extremo de que se podrían alcanzar los 43 millones de kilos de uva, lo que supondría la mejor cosecha de la historia de la denominación de origen. Se trata de estimaciones realizadas cuando todavía faltan casi dos meses para el inicio de la recolección, por lo que hay que tomarlas con mucha cautela, pero Juan Gil ha destacado que si se cumplen las previsiones de abundancia, las bodegas absorberán perfectamente la producción.

“Hace unos años, una cosecha tan abundante sería un problema, y este incluso podría quedarse corta porque las bodegas están vendiendo bien y los almacenes se están vaciando”. La vendimia empezará entre la segunda y la tercera semanas de septiembre.

Suspendido el concierto de Os Resentidos

La lluvia obligó a suspender el concierto de Os Resentidos, que iba a celebrarse ayer por la tarde en la plaza de Fefiñáns y que significaría el punto y final de la presente edición de la Festa do Albariño de Cambados, la número 69.

El concejal de Cultura, Constantino Cordal, anunció a mediodía que las previsiones meteorológicas desaconsejaban la organización del evento musical, de ahí que se acordase su aplazamiento. En los próximos días se desvelará la nueva fecha.

Os Resentidos eran uno de los platos fuertes de la programación musical de la presente Festa do Albariño. El ciclo arrancó el miércoles con Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre, y continuó después con Ángel Stanich, Ptazeta y Novedades Carminha. Esta última formación actuó el sábado, tras haberse completado el aforo de 500 personas en apenas unos días.