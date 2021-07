Calidad, sabor y equilibrio caracterizan la añada de 2020

No está siendo fácil para las 22 personas que conforman el panel de cata de esta Festa do Albariño elegir cual es el mejor caldo de la añado 2020. Así lo reconocían ayer desde el Consello Regulador do Albariño, destacando la calidad de la añada del pasado año, marcada por ser vinos atlánticos en los que es apreciable la calidad, el sabor y el equilibrio a la hora de degustarlos.

De los 49 que se presentaron finalmente a esta XXXIII edición de la Cata, tan solo 13 han logrado pasar a la final, un pequeño grupo del que saldrán los tres vinos que conformarán el podio de esta edición de la fiesta. Sus nombres se darán a conocer mañana, en un acto que se celebrará en el Salón Bazán del Parador del Albariño de Cambados a las 12.00 horas.

El Panel de Cata coincidió en destacar que 2020 es una añada muy buena, respaldando la decisión del Consejo Regulador de conceder dicha calificación a la Añada 2020. Así, Ana Marcos, periodista vinícola y gastronómica, destacó que los vinos “tienen un nivel de excelencia y son muy equilibrados. Se nota diferencia entre los 13 que pasaron a la Cata Derradeira y los de la Cata Prima”.

Trece vinos se disputan el podio de un Albariño adecuado a la situación pandémica

Por su parte, Juan Antonio Rementería, mejor sumiller de España 2018 y gestor del restaurante Remenetxe de Muxica (Vizcaya), señaló que “he disfrutado mucho con la Cata Derradeira porque se ve perfectamente que son vinos atlánticos y que tienen todas las características propias de la Denominación de Origen Rías Baixas”. Finalmente, Andrea Alonso, sumiller profesional vinculada durante años a Makro y actualmente en METRO Group, valoró muy positivamente “que haya distintos perfiles de vinos y también diferentes estilos dentro de la DO. He dado una mayor puntuación a los más auténticos y con mayor tipicidad. Alguno de ellos incluso era extraordinario”.

Botellón

Aunque la Festa do Albariño se ha adaptado a la situación pandémica marcada por el coronavirus, eso no ha impedido que se registrasen algunos incidentes. Agentes de la Policía Local de Cambados y de la Guardia Civil se vieron obligados en la madrugada del viernes a desalojar la plaza Alfredo Brañas, donde un centenar de jóvenes se encontraba celebrando un botellón, una práctica prohibida debido a la normativa anticovid. Esta actuación se enmarca dentro de las actuaciones y controles especiales que están llevando a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad con motivo de la celebración de la Festa do Albariño.

Además de la disolución de este botellón, también se han tramitado diferentes denuncias y propuestas de sanción que van desde un conductor circulando con tasas positivas de alcoholemia hasta algún establecimiento incumpliendo el horario de cierre o beber en plena calle. Además, también se intervino en alguna fiesta privada en domicilios donde se detectaron reuniones con ruido. El dispositivo de vigilancia y control se mantendrá hoy y mañana para evitar aglomeraciones y vigilar que se cumplan las normas para frenar la expansión del COVID-19 en un municipio que ha sufrido un duro golpe durante la quinta ola.