En tiempos en los que las reuniones en torno a una botella o a una comida se miran con recelo, en Baión se ha decidido apostar porque las buenas costumbres vuelvan a recuperar la tan preciada normalidad. Eso sí, sin romper ningún protocolo ni perturbar la responsabilidad sanitaria que corresponde.

Para ello, nada mejor que aglutinar la profesionalidad de la hostelería como salvoconducto para arbitrar un hábito tan agradable y tanta raigambre como saborear un vino maridado con compañía y conversación. En un placer tan mundano han cimentado su iniciativa cinco establecimientos que pretenden hacer de Baión un lugar a tener en cuenta en esta suerte.

Será en el mes de agosto donde tome forma la “Ruta dos Vinos de Baión”. Una iniciativa en la que las sinergias de cinco bares de la parroquia se conjugarán en beneficio del colectivo

Después de una demora forzosa por el aumento en el número de positivos COVID, será en el mes de agosto donde tome forma la "Ruta dos Vinos de Baión". Una iniciativa en la que las sinergias de cinco bares de la parroquia se conjugarán en beneficio del colectivo.

La dinámica es bien sencilla y enfrascada del espíritu olímpico tan de moda en estos tiempos. Lo importante es participar y para ello no hace falta más que tomar un vino en cada uno de los cinco establecimientos participantes aplicando aquello que reza que Roma no se hizo en un día. Una tarjeta registrará el paso por O Lar do Carpinteiro, Bar Central, Bar Baión, O Lourancho y Furancho A Fontenla y se podrán completar tarjetas a voluntad a lo largo de todo el mes. Será en septiembre cuando se realice el sorteo entre todos los participantes para premiar con embutido y una réplica de Valle Inclán el apoyo a la hostelería de Baión.