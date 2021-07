Vilanova se pone en manos del mejillón y el berberecho para revitalizar la economía

Con los casos COVID-19 estabilizados y con la necesidad de impulsar la economía, el Concello de Vilanova ha dado luz verde a la celebración de la Festa do Mexillón e do Berberecho, un evento con el que se pretende relanzar la economía local especialmente, a la hostelería y al comercio. El evento arrancará el próximo día 5 y se centralizará en el entorno del Xardín Umbrío, donde se ubicará la carpa de degustación y la Feira de Oportunidades. En ambos espacios se guardarán las medidas de restricción dictaminadas por las autoridades sanitarias, con control de acceso y limitación de personas.

“Hemos sido muy precavidos hasta ahora, aguantamos el mes de julio esta situación, pero creemos que sectores como el hostelero necesitan del tirón de estas fiestas y de las actividades que conllevan para conseguir un verano digno”, explicaba ayer el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán. Insisten él y el edil Javier Tourís en la “necesidad de ir retomando la actividad, con todas las precauciones necesarias, pero hay que volver a celebrar eventos para que los sectores más afectados por la pandemia puedan salir adelante”. Mantiene el regidor que “ahora la pandemia no es lo mismo que hace año y medio, ya no hay los problemas asistenciales en los hospitales y la mortalidad es nula gracias a la vacunación, por lo que debemos comenzar a dar pasos hacia la normalidad”.

Las actividades de esta Festa do Mexillón e do Berberecho arrancarán en Vilanova el próximo domingo, con el concierto de “Jazz Frequenzy Group” a las 21.00 horas en el Xardín Umbrío. No será hasta el día 5 cuando se abra la carpa degustación, en la que se ofrecerá el mejillón cocinado en diferentes formas. Esa propuesta también se trasladará a los bares que volverán a contar con terrazas amplias para “ofrecer degustaciones de mejillón”. La carpa estará abierta hasta el día 8, pero se mantendrá en el Xardín Umbrío con la celebración, todos los fines de semana, de algún acto de tipo cultural o musical.

Así, el día 5 se subirá al escenario “Habana Café Son”, mientras que le viernes, 6 de agosto, será el turno de la orquesta Marbella. Milladoiro será la propuesta para el día 7, mientras que las viguesas “Broken Peach” cerrarán las fiestas.

A mayores se mantendrán actividades todos los fines de semana en lugares como O Terrón, el Xardín Umbrío, la plaza dos Olmos o la plaza do Castro hasta el domingo 22 de agosto. La mayor parte de estas actividades estarán orientadas a niños y a jóvenes.

El último fin de semana de agosto se celebrará en el Xardín Umbrío la Feira da Conserva, un evento con el que se pretende publicitar a las empresas asentadas en Vilanova y que culminará con el concierto de Roi Casal en el Xardín Umbrío el domingo 29 de agosto. Durante los meses de septiembre y octubre se está trabajando en mantener las actividades culturales, especialmente centrándose en la figura de Valle-Inclán.

Mientras el Concello aguarda para poder celebrar la Festa do Mexillón e do Berberecho, en Pontearnelas se celebraba una feira de Santa Marta muy descafeinada, en la que todos los actos que se celebraban eran litúrgicos y tan solo se contempló la actuación del grupo local “Vilamariachi”. Las fiestas en torno a la pequeña capilla de Santa marta continúan en la jornada de hoy, pero tan solo con actos litúrgicos debido a la situación COVID-19.El resto de actividades que se celebraban en una de las ferias más importantes de la comarca han quedado totalmente suspendidas debido a la evolución que ha experimentado el coronavirus en el municipio en las últimas semanas.