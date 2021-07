Educación ofrece ahora un “parche” para solventar el recorte de profesores en A Illa

Siete profesores menos, eso fue lo que se encontraron los padres de alumnos del IES de A Illa que iban a tener para el próximo curso, una cifra a todas luces insuficiente para el funcionamiento de un centro con más de 200 alumnos y en plena pandemia. El malestar que han mostrado los padres ha hecho que la Consellería de Educación haya optado por ofrecer un parche: en lugar de retirar siete profesores, retirar cinco y mantener dos de esas plazas. La decisión, que se comunicó el pasado lunes, sigue sin satisfacer a los padres del IES de A Illa, ya que la cifra de 22 profesores, con la que quedaría la plantilla del centro de cara al curso 2021-2022, sería inferior a la que había antes de la pandemia.

La situación se analizó ayer en un Consello Escolar extraordinario en el que participaron el alcalde del municipio, Carlos Iglesias, el equipo directivo del centro y representantes de la ANPA que, tras la reunión, emitieron ayer un comunicado en el que dejaban muy claro su “total disconformidad con la drástica reducción del profesorado, ya que vamos a pasar de contar con 27 profesores a 22, con una primera intención de dejar la plantilla en 20 por parte de la Xunta de Galicia”.

La Consellería está dispuesta a mantener dos de los siete que quiere retirar, pero siguen siendo menos que antes del COVID-19

Los 27 profesores con los que contaba el centro de A Illa eran muy necesarios, sobre todo a raíz de la aplicación de los protocolos COVID-19, donde eran necesarios desdobles y guardias a fin de que la actividad regresase a las aulas. El coronavirus todavía no se ha ido, pero Educación ha decidido cargarse, primero siete y ahora cinco profesores de un plumazo, dejando “la plantilla en 22, cuando antes de la pandemia eran 23 los profesores”. A mayores, la Consellería ignora por completo que esta decisión va a suponer la creación de grupos de hasta 28 alumnos, una cifra que no solo imposibilita llevar a cabo las normativas COVID-19, sino que impide que todos los alumnos de esos cursos (segundo y tercero) puedan entrar en el aula de informática, ya que no habría espacio material para ellos.

La eliminación de los cinco profesores también va a agravar un problema, el de la atención a niños con necesidades especiales. La Consellería no tiene previsto cubrir la plaza del profesor de Pedagoxía Terapéutica ya que la actual con la que cuenta el centro accedió a realizar las labores de secretaria del centro, puesto fundamental en la organización que detrae horas de servicio normal. “Con tan solo ocho horas va a resultar imposible que se pueda ofrecer una educación digna a los niños con necesidades espaciales que hay en el centro, por eso no entendemos que no se asigne un profesor de Pedagoxía Terapéutica a esa plaza”, explican desde la ANPA

El centro necesita otro profesor de Pedagoxía Terapéutica para atender a los niños con necesidades especiales

Insisten en el que el servicio público y el derecho fundamental a la educación se ven “seriamente dañados en este caso y queremos manifestar que nuestros estudiantes y nuestro centro no son de segunda categoría y merecen una plantilla de profesorado completa y adecuada a la dimensión y ratios legales del instituto, cosa que le exigimos a la Consellería de Educación de forma encarecida. A estas alturas no podemos estar sin conocer cual va a ser la plantilla definitiva para el curso que viene”.

Mientras Educación ha decidido reducir el número de profesores sin justificación aparente sigue sin resolver el problema de los alumnos que pasan a bachillerato. La Conslelería les emplaza a formalizar la matrícula en el mes de septiembre, en lugar de hacerlo ahora, asegurando que no va a haber problema de espacio. Sin embargo, las noticias que llegan desde A Basella es que el instituto vilanovés también va a sufrir un recorte importante en el número de profesores, por lo que la enterada de 22 alumnos que no están previstos va a convertirse en un auténtico problema para el centro, algo que ve todo el mundo menos los responsables de la Consellería.