¿Son normales los botellones, fiestas y bodas multitudinarias en plena quinta ola?

21·07·2021 11:51

Falta de vacunas

"En España la gente quiere vacunarse pero no hay vacunas", afirma Feijóo. "No hay vacunas suficientes", señala. "Este es el problema principal. No tenemos vacunas, el Sergas no tiene las suficientes para garantizar la inmunidad de la población gallega. Y vamos a seguir reclamándolas".