Rescatan a una mujer tras sufrir una caída en la Ruta da Pedra e da Auga

Dos personas tuvieron que ser rescatadas ayer en los municipios de Meis y Valga tras sufrir sendas caídas que les impedían moverse. El rescata más complicado tuvo lugar en el municipio de Meis, sobre las 12.30 horas, cuando un particular alertaba al 112 de la caída de una mujer mientras realizaba la Ruta da Pedra e da Auga. El particular solicitaba ayuda para una compañera que se había dañado un tobillo y no podía moverse, encontrándose a dos kilómetros del monasterio de Armenteira. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bombeiros, Guarida Civil y Protección Civil de Meis que, dos horas después, conseguían trasladar a la mujer a un centro hospitalario.