As dornas remontan o Ulla por Rosalía

A idea xurdiu do maxín dun integrante da asociación dorna pero, á vez, presidente da Fundación que leva o nome da escritora, Anxo Angueira, co gallo da celebración do 150 aniversario da publicación do poemario “Cantares Gallegos”, libro onde se atopan os versos que dan nome a esta actividade, uns versos que se referían á estampa náutica do río Ulla que a escritora podía apreciar desde a súa casa.

Desde aquela lonxana xornada de 2013, as dornas remontaron todos os anos o Ulla, incluso o ano pasado en plena pandemia, aínda que nesa ocasión tan só foron tres dornas e “O Piueiro” , un volanteiro recuperado na Guarda que loce na súa vela a imaxe de Rosalía e a lenda “eu son libre”.

Este ano, a flota volverá a ser numerosa, mantendo as precaucións ás que obriga a loita contra o COVID-19. Nesa frota estarán, ademaís das dornas da Illa, o volanteiro e unha gamela da Guarda, ademáis de varias embarcacións doutras rías.

A cita será o vindeiro sábado e será moi semellante a anos anteriores. Sobre as 15.00 horas partirá a frota desde a praia de Vilarello para aproveitar a preamar e co obxectivo de arribar ao parque do Espolón sobre as 17.00. Ademáis das dornas participarán algún galeón, barcos de maior porte que no remontarán o Sar ao ser imposible o seu paso por debaixo das pointes que se atoparán no camiño. Xa no parque do Espolón ofrecerán os seus remos como ofrenda á escritora e culminarase o acto co himno galego. Parte da flota regresará ao termo dos actos, mentres outra quedará a descansar en Padrón.

As previsións meteorolóxicas non son boas no que respecta á aparición de choivas que poden deslucir o acto, pero o vento, en principio, apunta a que será favorable para a navegación. A homenaxe a Rosalía é un dos actos máis emotivos que organizan as embarcacións tradicionais na ría de Arousa.