Cultura y ocio a la medida de todos

Hasta el domingo, O Grove no va a dar tregua. Aunque no sea todos los días, no se puede decir que nadie se quede al margen de su programación cultural para esta semana.

Hoy mismo, a partir de las once de la mañana, la hoja de ruta comienza en la Biblioteca Municipal con el “Scape Room de Astronáutica” de Héroes de la Ciencia. Los niños, y los que ya no lo son tanto (de 8 a 18 años) están llamados a participar en esta ocasión.

Mañana será turno para el cine, con la proyección de “Donkey Xote”, película de animación 3D, en el marco de la iniciativa Cinema de Verán.

Música para el jueves, con el nuevo grupo Veilavan’d. Su actuación será en la Praza do Corgo desde las nueve y media de la noche, dentro de los Xoves Musicais que organiza el Concello de O Grove y la semana pasada ofrecieron el concierto de A Banda do Sequío.

Los más pequeños tomarán de nuevo el protagonismo del viernes, al menos durante la mañana. En la isla de A Toxa, y a partir de las once, tendrán a su disposición una nueva sesión de “Enredando na Biblioteca” con “Descubrindo a lenda Grobit”. Esta actividad se dirige a mayores de ocho años y para acceder a ella será necesaria inscripción previa, al ser sus plazas limitadas. El mismo viernes, pero por la noche, se proyectará “La Rebelión de los cuentos”, válida para todos los públicos y en formato XXL.

Y el fin de semana...

Asimismo, la asociación cultural y musical Os Firrás llevará a cabo la quinta edición de Noite de Serenatas en la Praza do Corgo. La actuación comenzará a las nueve de la noche del sábado y contará con un anueva intervención de A Banda do Sequío.

El broche de oro lo pondrá el domingo, el Día de Galicia, Xosé Manuel Budiño, en este caso con el concierto “Fulgor”, nombre también de su último álbum. La actuación se enmarca dentro del programa Musigal, dependiente de la Diputación de Pontevedra.

Antes, y en el mismo lugar, será celebrado el 25 de Xullo con un acto institucional en el que tomarán parte la concejala de Cultura, Noemí Outeda, que leerá un manifiesto, y el alcalde José Antonio Cacabelos, que también intervendrá.