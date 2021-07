Reuniones familiares de San Juan y una boda anticiparon la “ola juvenil” en Arousa

La “ola juvenil” no empezó solo en los botellones, al menos en O Salnés. La comarca arousana, una de las más castigadas de Galicia en estos momentos, inició su particular escalada de casos de COVID poco después de la noche de San Juan, en la cual no se celebran únicamente fiestas juveniles, sino también reuniones familiares con personas de todas las edades. A estas celebraciones hay que sumar una boda celebrada en la comarca a finales de julio, y que se ha convertido también en un importante foco de contagios.