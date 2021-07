Los bañistas soportan hasta 8 kilómetros de retenciones camino de A Lanzada

Uno de los puntos críticos es la conexión de la vía rápida de Sanxenxo a O Grove con el istmo de A Lanzada, destino final de miles de personas que se dirigen a las playas de O Grove o del oeste de la costa de Sanxenxo. Los más madrugadores tuvieron suerte y pudieron llegar a su destino sin grandes demoras, pero a partir de mediodía la circulación ya era muy lenta. Tanto es así que la circulación era muy pesada en un tramo de unos ocho kilómetros, los comprendidos entre A Lanzada y los dos últimos kilómetros de la Autovía do Salnés.

O Grove lleva años reclamando el desdoble de la vía rápida, de dos carriles, para convertirla en una autovía de cuatro como la que llega hasta Sanxenxo. La vía rápida absorbe sin problemas el tráfico entre octubre y junio, pero durante el verano hay picos de hasta 20.000 vehículos diarios, y las retenciones pueden llegar a ser insufribles.

En el centro urbano de la localidad, sin embargo, el tráfico fue bastante fluido, pese a que ayer se celebró la festividad del Carmen.

A Pantrigueira, en Vilanova, es otro de los lugares donde son habituales las caravanas, motivado en este motivo por los bañistas que se dirigen al arenal vilanovés de O Terrón y por los que van a las playas de A Illa. Como en el caso anterior, durante la jornada de ayer ya hubo retenciones de varios kilómetros a mediodía. El Concello vilanovés ha intentado con varias medidas disminuir estas retenciones, por ejemplo apagando los semáforos de A Pantrigueira los fines de semana o animando a los conductores que no necesitan coger la vía rápida en su viaje de regreso a desviarse por Vilanova.

En el interior de A Illa no se han registrado problemas de circulación, pero una vez más la Policía Local ha impuesto numerosas sanciones por aparcamientos indebidos en las zonas de playa. Aún son muchos los conductores que hacen caso omiso de la señales.

A Lanzada llegó a los 36 grados

Durante el día de ayer hizo mucho calor en O Salnés, aunque no tanto como el viernes, cuando se registraron las temperaturas más altas en lo que de verano en la comarca arousana. Las estaciones meteorológicas que tiene Meteogalicia registraron ayer en O Salnés temperaturas de entre 30 y 33 grados. Así, por ejemplo, en Corón el mercurio alcanzó los 30,6 grados, pese a que la estación se encuentra junto al mar.

En el extremo contrario subió hasta los 33,3 grados en Torrequintáns (Meis). En Barrantes, Meteogalicia anotó un máximo de 32,3 grados centígrados durante la jornada de ayer; en Simes (Meaño), el termómetro reflejó un máximo de 32,6; y en A Lanzada, la brisa marina no impidió que se alcanzasen los 33 grados. Pero aún fue más tórrida la jornada del viernes, 16 de julio, llegando en A Lanzada hasta los 36 grados centígrados, un registro infrecuente tan cerca de la costa.

No obstante, no fue la máxima en O Salnés, dado que en la estación de Torrequintáns, en Meis, se llegó a los 36,2 grados. En Barrantes, la temperatura máxima el viernes fue de 34,4 grados; en Simes, de 34,5, y en Corón, de 33 grados. Los datos de la agencia meteorológica gallega revelan que las noches también están siendo muy cálidas en Arousa, si bien no se han superado los 20 grados centígrados de mínima. En la mayoría de localidades, se situaron entre los 16 y los 18 grados.