¿Hubo demasiada prisa por finiquitar la pandemia?

En un momento en el que los contagios están disparados, desde muchos ámbitos se insiste en que gran parte del explosivo avance del coronavirus se debe a las reuniones entre adolescentes y jóvenes. Ellos no rehúyen el sambenito, pero advierten de que la responsabilidad quizás no es solo de los chavales, sino también de quienes están al frente del control de la pandemia y hace semanas que la están dando casi que por finiquitada.

Aida Ferreiro, vilanovesa de 23 años, apunta que, “es normal” que los contagios se hayan desbocado entre la juventud, puesto que, “en nuestra franja de edad no estamos vacunados”. Pero, más allá de eso, entiende que, “lo que ha fallado es la gestión administrativa”, con decisiones como la reapertura de las discotecas o la supresión con matices de la mascarilla en exteriores. “Ha sido precipitado hacerlo todo de golpe. Está claro que si vas solo por el monte no hace falta la mascarilla, pero si andas por el pueblo te estás cruzando con gente constantemente”. Y son muchos los que evitan ponerse el cubrebocas incluso en esos casos en que es imposible garantizar la distancia social.

Los jóvenes cuestionan que se permita caminar por las ciudades sin mascarilla o la barra libre en las celebraciones familiares y de amigos

David Álvarez, de Vilagarcía y 22 años, cree que en las vísperas de la actual ola, “se antepuso la economía a la salud, pero no solo para la juventud”. Él también opina que los encargados de gestionar el control de la pandemia han abierto la mano en exceso, y le sorprende la tibieza con la que se está afrontado esta quinta ola. “En febrero pasado, con 80 casos en Cambados (ahora hay 125) estaba todo cerrado y para moverse entre ayuntamientos había que tener un justificante. Ahora, con más casos, está todo abierto y nos podemos mover a Vigo, A Coruña… ¿Es que ha cambiado el COVID desde entonces?”.

Daniel Búa, de Vilanova, y 26 años, también resalta que las generalizaciones son injustas, ya que no todos los jóvenes se comportan de igual modo. “En mi caso ando con mi novia y un grupo pequeño de amigos, en un círculo bastante cerrado”, con lo que el riesgo de contagio se reduce mucho.

Felipe Rivas, también vilanovés y de 21 años, rompe una lanza en favor de la hostelería. “El problema está en las reuniones sociales, tanto en los núcleos familiares como en la calle”. En su opinión, para frenar el actual estallido de infecciones sería necesario volver a regular las interacciones sociales.

“Quizás podría ser bueno reducir las reuniones a grupos de entre cuatro y seis personas no convivientes, como se hizo en marzo”, plantea Rivas, para quien es un contrasentido que se controlen hasta la obsesión los grupos en la hostelería, “si después en la playa puedes pasar la tarde en un grupo de 25 personas y sin mascarilla”.

Jenifer Fabeiro, de Vilagarcía y 32 años, considera que la situación actual es, “bastante preocupante”. Tanto es así que ella sería partidaria, como otros jóvenes consultados, de endurecer las medidas para intentar atajar el actual aumento de casos. “Si es necesario llegar al cierre perimetral, que se haga. Es preferible eso a seguir al libre albedrío”. Jenifer Fabeiro también atribuye el fuerte crecimiento de los contagios al comportamiento social. “Había muchas ganas de juntarnos con la familia, y con la familia bajamos mucho la guardia”.

Abogan por restringir los contactos sociales y si es necesario volver a los cierres perimetrales

Otra de las participantes en el cribado poblacional de ayer en Fexdega fue Verónica Cardozo, residente en Ribadumia, y de 35 años. Asume que hay más contagios entre los jóvenes porque la enfermedad acostumbra a ser en ellos más leve. “Al no afectarnos tanto, no le damos tanta importancia y no nos cuidamos todo lo que deberíamos”. Pero ella también opina que no es justo cargar las tintas en la juventud. “Todos fuimos jóvenes”, recuerda, aludiendo a esa etapa de la vida en la que cual puede ser muy doloroso renunciar a los contactos sociales, y más durante el verano.

“El coronavirus se está extendiendo tan rápido porque se abrió demasiado la mano, las autoridades han sido excesivamente permisivas”, plantea Cardozo. “Es cierto que la mayoría de los contagios se están produciendo entre la población joven”, asume, pero plantea, como muchas otras personas de su edad, que el COVID no habría avanzado tanto de haberse mantenido las restricciones de primavera o al menos parte de ellas.

2.400 citados

El Sergas ha citado con mensajes a sus teléfonos móviles a 2.400 personas para el cribado poblacional de este fin de semana en Fexdega. La mitad estaban llamados a participar en la jornada de ayer viernes, y la otra mitad deben acudir hoy sábado. Son, en todos los casos, vecinos de Vilagarcía, Cambados, Vilanova y A Illa.

Además, entre el martes y el miércoles de la semana próxima se llevará a cabo un cribado mediante el sistema de autocita. El Sergas se ha dado cuenta de que la participación en los cribados está bajando mucho, sobre todo entre los más jóvenes, de ahí que haya decidido cambiar el sistema, de modo que solo se convoque a quienes piden cita ya que, en consecuencia, serán los que están dispuestos a hacerse la PCR.