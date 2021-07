El cambio de ley frena las aspiraciones de una madre vilagarciana que quiere estudiar

Originaria de la capital de Galicia pero afincada en Vilagarcía de Arousa desde hace diez años, Sandra Cea se encuentra en situación de ERTE. Es por ello que se animó a continuar con su formación, “por lo que pueda pasar en el futuro”, aduce.

Hay muchas Sandra Cea

Oficializó su matrícula bajo la Lomce, la antigua ley de educación, pero con la nueva Lomloe (conocida como Ley Celaá) le resulta imposible continuar con sus estudios, porque esta nueva normativa no permite acceder a ciclos superiores a aquellas personas que lo pretendan hacer a través del Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).

“Esta nueva regulación afecta a más alumnos, no solo a Sandra Cea”, comenta el director de su centro de estudios, Ramiro Esparís, que se encuentra “con las manos atadas” ante la realidad de estos estudiantes: “yo no puedo más que aplicar la normativa, no soy yo quien se encarga de realizar las matrículas”.

Intentan desbloquear la situación

De todos modos, el director dice estar haciendo lo que puede, en colaboración con la Consellería de Educación para poder desbloquear la situación de esta alumna y de otros que se encuentran en similar situación.

Ante este panorama, la estudiante vilagarciana no ha parado de moverse desde que le comunicaron que no podía matricularse en los módulos del segundo año a pesar de tener los cinco del primero aprobados.

Por ello, decidió crear un grupo de Facebook para que otros alumnos en su misma situación puedan hacer presión unidos.

Fue a la Xunta

“Este lunes, de hecho, me personé en el edificio de la Xunta de Galicia, en Santiago… Simplemente quería hacer presión, pero hicieron caso omiso”, manifiesta.

Este problema afecta a personas como Sandra Cea, que luego de años trabajando, deciden reinventarse. “Estoy en ERTE, estos estudios son una vía de salida para mí, pues mi empresa no está en el mejor momento”, explica Cea, que busca una solución para ella, sus compañeros y también, sobre todo, para sus hijos.

Su familia hizo un gran esfuerzo para que ella no perdiese el tiempo mientras aguardaba a que la situación de su empresa, debida a la pandemia, mejorase. Es por ello que teme haber perdido el tiempo, después de haberse esforzado para hacer precisamente lo contrario.