Arousa espera el póster de su Arosa

FARO ofrecerá mañana a todos sus lectores el mejor recuerdo a una temporada histórica para el Arosa, un póster con todos los integrantes de la plantilla que consiguió el pasado mes de junio un ascenso histórico a la 2ª División RFEF. Directivos y aficionados del club aguardan con expectación este documento que el presidente de la entidad arlequinada, Manuel Abalo, conoció en el día de ayer, quedando gratamente impresionado.

“Es un orgullo para todos nosotros que el decano de la prensa nacional, el FARO DE VIGO, haya decidido poner en marcha esta iniciativa que agradecemos enormemente”, explicaba ayer. El presidente arlequinado no duda en agradecer el respaldo que ha tenido Vilagarcía al club, sobre todo a nivel empresarial, con todo el tejido empresarial de la ciudad volcado en “evitar, durante estos once años en los que he presidido la entidad, la desaparición de un club muy querido en Vilagarcía y que siempre ha llevado con orgullo el nombre de esta ciudad”.

Abalo lanza un consejo a todos los seguidores del Arosa el de “tener en su casa este documento porque se trata de un póster histórico para este club después de un año que ha sido difícil pero en el que el club ha cumplido 75 años consiguiendo un ascenso que nos permitirá disputar una competición con ciudades de la importancia de Pontevedra, Segovia, Palencia, Madrid o Santiago de Compostela entre otras”. El póster podrá adquirirse mañana en todos los kioscos con el ejemplar de FARO DE VIGO, un recuerdo imborrable para una temporada que permanecerá en la retina de cualquier aficionado arlequinado.

Mientras se espera con ansia este recuerdo, el Arosa continúa perfilando la plantilla con la que debutará, en tan solo unas semanas, en la 2ª RFEF. Esta misma semana el club anunció la renovación de cuatro jugadores que han sido claves en la consecución de este ascenso. Campillo, Coti, Pedro García y Róber seguirán perteneciendo, una temporada más, a la disciplina arlequinada. El primero de ellos cumplirá su segunda temporada en Vilagarcía, mientras que para los otros tres será la tercera temporada consecutiva.

Campillo logró el pasado mes de junio el tercer ascenso de su carrera y cuenta con una dilatada experiencia en la 2º B. En esa categoría también han jugado Cotilla (Rápido de Bouzas) y Pedro García (Celta B, Rácing de Santander, Pontevedra, Somozas y Rápido de Bouzas), además de un paso por la 1ª División boliviana.

Róber se estrenará después de conseguir, al fin, un ascenso. Antes de conseguirlo con el Arosa lo intentó con el Choco, en dos ocasiones, con el Compostela y con el propio Arosa. Su renovación le permitirá debutar en la 2ª RFEF en la temporada que se apresta a comenzar. Otros nombres que van a continuar la próxima campaña son Mon, Álex Cobo, Sidibé o Pedro Beda entre otros, a los que se suman incorporaciones como Porrúa o Luis Nuño.