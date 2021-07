Alcaldes y hosteleros denuncian un trato "discriminatorio" al subir Sanxenxo al nivel medio

La incidencia concello a concello

En base a los últimos datos publicados en la página web de coronavirus del Sergas, Sanxenxo tiene una incidencia acumulada a siete días de 505 casos por 100.000 habitantes, una cifra que duplica los 258 de Vilagarcía y los 185 de Vilanova. También supera los 408 de Cambados.

Tomando como referencia la incidencia a catorce días, Sanxenxo contabiliza 534 positivos por cada 100.000 vecinos, más que Vilagarcía (455) y Vilanova (478). Analizando este parámetro, A Illa y Cambados se encuentran en peor situación que el municipio sanxenxino, con 892 y 648 de incidencia respectivamente.

La curva sigue disparándose en toda la comarca. Ayer había 70 casos activos más que el día anterior, por lo que ya se supera con creces el medio millar de contagios en O Salnés. Vilagarcía computa 177 (10 más en 24 horas), Sanxenxo 97 (22 más), Cambados 92 (13 más), Vilanova 51 (4 más), A Illa 45 (4 más), O Grove 23 (7 más), Meaño 20 (7 más) y Ribadumia 13 (2 más).

Incomprensible

Después de “la sorprendente decisión de la Xunta de Galicia de mantener a Vilagarcía, junto con otros tres concellos de O Salnés, en el nivel alto de restricciones mientas otros municipios con una incidencia que duplica a la anterior están en un nivel más bajo” -exponen desde Ravella-, el alcalde Alberto Varela ya se dirigió a Sanidade para mantener lo antes posible una entrevista con el conselleiro con el objetivo de “recibir una explicación convincente por estos distintos criterios a la hora de desarrollar la lucha contra el COVID”.

Asimismo, el regidor socialista trasladará a García Comesaña las alternativas al cierre que plantea la hostelería, como la modificación de licencias o la ampliación de la superficie de las terrazas manteniendo la distancia de seguridad.

"Para que una norma sea asumida por la población, primero debe ser entendida por quien debe cumplirla” Alberto Varela - Alcalde de Vilagarcía

El alcalde vilagarciano denuncia “la doble vara de medir” de la Xunta y recalca que “para que una norma sea asumida por la población, primero debe ser entendida por quien debe cumplirla”. Y sin embargo ni hosteleros, ni comerciantes ni el gobierno local ni los propios ciudadanos entienden las decisiones que acaba de tomar el comité clínico. Varela advierte de que “esta diferencia de trato lo único que hace, además de elevar las quejas de los colectivos, es dañar la reputación de la marca turística” de O Salnés como geodestino.

Las medidas “no funcionan”

Por su parte, la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, tampoco comprende que Sanxenxo esté en un nivel distinto a los otros cuatro concellos cuando “tiene un número de positivos muy similar a los nuestros”. Recuerda la regidora que “los cambadeses, para poder comer fuera o tomar un café, se desplazan a municipios vecinos y si en ese trayecto se llegasen a contagiar, computarían como casos de Cambados” al tener tarjeta sanitaria en la villa albariñense. Al igual que los demás alcaldes de las localidades afectadas, Abal reitera la petición a Sanidade de que “revise los criterios y no discrimine a unos concellos con respecto a otros”.

"A pesar de las restricciones aplicadas al sector, los casos de COVID siguen aumentando estando los establecimientos hosteleros cerrados" Fátima Abal - Alcaldesa de Cambados

La alcaldesa asegura que las medidas aplicadas no están teniendo resultados: “Nos preocupa enormemente la situación de la hostelería. A pesar de las restricciones aplicadas al sector, los casos de COVID siguen aumentando estando los establecimientos cerrados. Está constatado que la mayoría de brotes se producen en el ámbito familiar, reuniones en las viviendas o jóvenes que se juntan en el botellón o en otros sitios fuera de los bares”.

Fátima Abal admite el aumento de contagios en su pueblo, si bien lanza un mensaje de “tranquilidad” porque “la gran mayoría de personas están vacunadas y no hay casos graves ni hospitalizaciones”.

“Hay que reconocer que nos sentimos perjudicados” Constantino Cordal - Concejal de Sanidad de Cambados

El concejal cambadés de Sanidad, Constantino Cordal, coincide con las demás voces al considerar “difícil de comprender” que concellos con una incidencia más alta que el suyo estén en un nivel de restricciones inferior. Reclama un “trato igualitario” para todos los municipios y reconoce que “nos sentimos perjudicados”, por lo que seguirá reivindicando un cambio en los criterios.

En riesgo la paz social

El alcalde de A Illa, Carlos Iglesias, avisa de que “la gente está nerviosa, sobre todo el sector de la hostelería de los concellos en nivel alto”, y más ” tras conocer “la discriminación” entre unas localidades y otras. “Los ánimos se van a recrudecer y las opiniones no van a ser todo lo pacíficas que pudieran”, advierte. “Pedimos encarecidamente a la Xunta que trate a todos los ayuntamientos por igual porque somos nosotros quienes tenemos que mantener la paz pública. O todos en el nivel alto o todos en el medio”, dice Iglesias en alusión a Sanxenxo, Cambados, A Illa, Vilanova y Vilagarcía.

"La gente está nerviosa, sobre todo en el sector hostelero, y somos los concellos los que tenemos que mantener la paz pública. O todos en el nivel alto o todos en el medio" Carlos Iglesias - Alcalde de A Illa

En el sector hostelero los ánimos están muy caldeados. Los grupos de Whatsapp están que arden y ya se están organizando para convocar nuevas movilizaciones. “No criticamos la hostelería de Sanxenxo pero no puede haber hosteleros de primera y hosteleros de segunda. Nos tienen que tratar igual. Nos sentimos totalmente discriminados. Es triste, pero en este país solo funciona el ruido. Si no quemas contenedores o no rompes algo no te hacen ni caso”, concluye Javier Jorge, portavoz de los hosteleros de Vilanova.

Desde el sábado las reuniones en las terrazas se reducen de 15 a 10 personas en todos los niveles.