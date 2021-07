El Atlantic Fest alzó el telón. El pinar de la playa de A Concha se convirtió en el lugar que dejará para el recuerdo la primera actuación de este evento en Vilagarcía, ciudad a la que pertenecen sus creadores Susana Laya y Toño Caneda y que ayer quizá sintieron la sensación de haber vuelto a su casa.

Con las entradas agotadas dentro de un exigente y estricto protocolo COVID, el privilegio de dar la primera actuación en Vilagarcía recayó en Ortiga. El músico emergente natural de Santiago de Compostela aprovechó la oportunidad para mostrar un avance de lo que es su segundo trabajo titulado Sabes el camino que elegí.

Con una base de ritmos latinos conjugados con el autotune, Manuel González ,Ortiga, mostró su tendencia a involucrarse en otros ritmos más pop, sin perder ni un ápice de su música desenfadada y más propias de eventos festivos y de escaso distanciamiento social. La prueba estuvo en la presentación de su tema Nanana en el que hizo bailar a los presentes ayer en el arenal vilagarciano.

El espíritu de la cumbia y la cultura verbenera se conjugan a la perfección no solo en su repertorio sino en una puesta en escena canalla con teclados que atentan contra la paciencia de los más puristas.

Lo que no faltó fue la conexión absoluta con los que estuvieron en el concierto inaugural de un Atlantic Fest al que le quedan citas por delante de auténtico reclamo popular. Un atractivo que se encuentra de frente con las limitaciones obligadas y que han hecho que se haya colgado el cartel de no hay billetes desde hace ya varias semanas.

En lo organizativo todo resultó conforme se esperaba. Media hora antes del inicio de la actuación, se procedió a la apertura de puertas para que todos los asistentes fuesen ocupando su localidad cómodamente. Como no podía ser menos, la mascarilla se convirtió en complemento obligatorio así como los puntos de desinfección de manos en estaciones de paso repetido.

El Auditorio acoge hoy a La Habitación Roja

El Atlantic Fest se pone hoy a cubierto puesto que el Auditorio de Vilagarcía acoge el escenario Xacobeo 21-22 para dar cabida a uno de los grupos más clásicos del indie español. Los valencianos de La Habitación Roja también han colgado el cartel de sold out desde hace muchos días. Los afortunados que dispongan de entrada tendrán la oportunidad de disfrutar de sus emotivas canciones de sus componentes, inspiradas en bandas como The Cure o New Order y coronadas con estribillos perfectos.

Las mismas que les permitieron trascender el ámbito independiente y acceder a una audiencia masiva, en particular con Nuevos tiempos (2005) y Cuando ya no quede nada (2007). En 2014 el grupo celebró sus dos décadas de existencia con el compilado La moneda en el aire. Dos años después regresó con Sagrado corazón, décimo álbum de una discografía también pródiga en sencillos y minidiscos, y en 2018 volvieron a hacerlo con Memoria, su último trabajo hasta la fecha. Un clásico del Atlantic Fest para ser degustado.