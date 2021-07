Hosteleros de Vilagarcía, Vilanova, Cambados y A Illa secundan hoy una caravana contra las restricciones

Hosteleros de Vilagarcía, Vilanova, Cambados y A Illa secundarán hoy una movilización conjunta para protestar por las restricciones COVID que entraron ayer en vigor en los cuatro municipios, las cuales se traducen en el cierre de los establecimientos en interior y la reducción del aforo en terraza al 50%, unas condiciones que suponen “la ruina” para muchos de ellos. De hecho no son pocos, sobre todo en Cambados, los que han decidido cesar la actividad por completo, ya sea porque no tienen terraza (o si la tienen, con pocas mesas) o porque, directamente, los gastos que les supone estar abiertos no les compensan.

Los hosteleros partirán en caravana a media mañana de Vilanova, desde la carretera de acceso al puente de A Illa. Por el momento no ha dado a conocer el itinerario que seguirán. Después, a las 12.00 horas está convocada una concentración frente a la Casa del Mar de A Illa. Todavía está por ver si todos los participantes en la caravana de coches acudirán a ese acto o bien se repartirán en varios simultáneos (en los distintos municipios afectados) para evitar aglomeraciones.

El sector cuenta con el respaldo de los distintos alcaldes, así como de la Mancomunidade do Salnés, que creen necesario aplicar algún tipo de cambio de criterio en el establecimiento de los niveles de restricción para “dejar de castigar” a la hostelería, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los contagios se están produciendo en reuniones familiares y celebraciones privadas, como bodas, comuniones y bautizos, eventos que pueden seguir organizándose en nivel alto.

Respaldo del Consorcio de Comercio do Salnés

En este sentido, la hostelería cuenta con un nuevo apoyo. Se trata del Consorcio de Comercio do Salnés, que ayer emitió un comunicado en el que manifiesta que “las actuales restricciones ponen el foco nuevamente sobre el sector más perjudicado por la pandemia”. El presidente de la entidad, Amancio Gondar, recuerda que “hace pocos días el jefe de Urgencias del Hospital do Salnés y miembro del comité clínico, Vázquez Lima, subrayaba que no valía de nada que la hostelería cumpla si al lado tiene doscientas personas en un botellón”.

“Las actuales restricciones ponen el foco nuevamente sobre el sector más perjudicado por la pandemia” Consorcio de Comercio do Salnés

Gondar espera que “nuestros dirigentes recapaciten y tomen medidas más acordes a la actual situación sanitaria”, pues “los nuevos brotes proceden de ámbitos familiares y sociales, sobre las que las actuales restricciones nada actúan, por lo que cerrar el interior de la hostelería puede parecernos de todo menos justo”.

Cierre de locales hoy en señal de protesta

Los hosteleros de Cambados, Vilanova y A Illa ya se concentraron el viernes -víspera de la entrada en vigor de las restricciones- en sus respectivas localidades. En Vilagarcía no hubo movilización, pero desde Ahituvi señalaron que hoy domingo decenas de hosteleros de la capital arousana cerrarán sus puertas a cal y canto en señal de protesta. El viernes eran medio centenar de negocios los que se habían sumado a la iniciativa. “Nuestra propuesta pasa por hacerle entender a la Xunta de Galicia que estamos heridos de muerte y que necesitamos un cambio de rumbo en la política de restricciones”, señalan los hosteleros vilagarcianos. “A mayores de la pandemia sanitaria, llevamos casi año y medio sacudidos por otra pandemia, la de la criminalización del sector y el castigo sistemático por parte de las administraciones con motivo de unas normas arbitrarias e injustas que se están implantando sin tener en cuenta la operativa y los usos que en este país se hace de la hostelería”, espetan.