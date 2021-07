Quizá no exista momento más doloroso en la vida que despedirse para siempre de un ser querido. El duelo por la pérdida viene acompañado además de la activación de todos los protocolos para activar las ceremonias de entierro y funeral, además de los pertinentes trámites burocráticos.

En el caso de las mascotas, al componente de pérdida cabe añadirle la frialdad de un adiós que deja poco lugar a la sensibilidad que en muchas personas potencia la muerte del animal que le hizo compañía durante años. El procedimiento habitual no es otro que poner el cuerpo del animal en manos del veterinario, si bien en Galicia está autorizado el entierro de animales de compañía en fincas privadas de sus dueños, aunque cumpliendo determinados requisitos, y eliminará la obligación, recogida en la normativa vigente, de tener que trasladar sus cuerpos a centros de destrucción o incineración autorizados.

Propietario de una empresa de carpintería, él mismo se preguntó que por qué razón los animales de compañía no podían enterrarse dentro de un féretro

Un proceso que tendrá que hacerse de forma controlada. Por ejemplo, que la parcela donde lo hagan sea suya o una sobre la que tengan la capacidad de disponer sin restricciones. A partir de ahí deben cumplir con el resto de condiciones generales para las inhumaciones. Una distancia mínima de 250 metros respecto a cualquier captación de agua potable y a 50 metros de un río o un riachuelo; con la profundidad que garantice que animales carroñeros o plagas no accedan a los cuerpos y se expongan a riesgos que deriven en la salud pública o animal; y el uso de un “desinfectante apropiado”, como la cal viva, para cubrir los restos.

También existe la opción de pagar por la exhumación del cadáver en una gestión que se puede iniciar contactando con la clínica veterinaria de confianza, pero si algo existe en común en cualquier que sea la alternativa es como entregar a la mascota a su “otra vida”. Esa misma inquietud es la que se le pasó por la cabeza a Javier Somoza en el pasado confinamiento.

Propietario de una empresa de carpintería, él mismo se preguntó que por qué razón los animales de compañía no podían enterrarse dentro de un féretro. Una cuestión que está muy normalizada en algunos países europeos y que en España todavía empieza a dar sus primeros pasos muy lentamente.

Tal y como el propio emprendedor argumenta, “ahora empiezan a existir cementerios de mascotas. Hay uno en Bertamiráns, otro en Porriño y el de Pereiro de Aguiar que es el más antiguo ya tiene diez años. Sin embargo lo que no hay son ataúdes y de ahí surgió la idea para poner en marcha este proyecto”. Añade a este respecto Javier Somoza que “mucha gente trata de enterrar a los animales por su cuenta, pero lo hace en cajas de cartón. Hablé con gente que tiene animales y pasó por el trance de tener que enterrar a su mascota y me hablaban de diferentes dificultades, entre ellas donde meter el cuerpo”.

Aquello fue dando más sentido a una idea de la que de momento solo ha podido elaborar unos modelos en diferentes tamaños a la espera de que la demanda empiece a marcar la pauta en cuanto a la producción se refiere.

“Hice unos modelos en diferentes tamaños que tengo tapizados en tela blanca para mostrar a quien los quiera ver. Están hechos en madera y con un formato hexagonal. Los hice en mi propio taller y vale para todo tipo de mascota. Hasta tengo uno pequeño que vale para cenizas”, apunta el carpintero vilanovés.

A la espera todavía de vender su primera unidad, Somoza está convencido del éxito de su iniciativa. En este sentido hace referencia a una anécdota que le sucedió con una amiga, “le murió su mascota y no tuvo manera de encontrar el ataúd que ella quería. Incluso miró la posibilidad de comprar uno por internet en Estados Unidos, pero el precio era excesivamente caro. No había manera de conseguir lo que quería y la verdad que me animó a apostar por esta idea”.

Con unos precios que oscilan entre los 150 y los 210 euros, todos aquellos interesados en darle el mejor adiós posible a su animal de compañía pueden dirigirse a carsoarousa@hotmail.com.