El Concello de Vilagarcía respalda a los hosteleros en su petición de variar el criterio restrictivo

La entrada de Vilagarcía en el nivel alto de restricciones debido al elevado aumento de los contagios COVID ha vuelto a señalar con el dedo acusador al sector hostelero. Por este motivo, representantes de Ahituvi se reunieron ayer con el alcalde Alberto Varela, y los concejales Álvaro Carou y Alba Briones, para manifestar su petición de cambio en los criterios de restricción que aplica el comité clínico.

El regidor Alberto Varela mostró su total respaldo a la situación por la que atraviesa uno de los motores económicos más importantes de la ciudad. En este sentido, el alcalde de Vilagarcía dejó claro que “nos referimos a un sector que en un 95% se están comportando de una manera ejemplar y profesional desde el primer momento”.

Además de la buena sintonía entre gobierno local y hosteleros, la discrepancia con las directrices marcadas desde la Xunta también fueron objeto de crítica por parte de Varela. “Se nos pide a los Ayuntamientos que se controle el acceso a playas y parques públicos para que no se produzcan botellones. Me mantengo en lo que vengo diciendo desde hace meses porque sé los medios con los que contamos. Tiene que haber una coordinación milimetrada entre las administraciones para ver quién acomete todas las cuestiones. No puede ser que los Concellos asumamos todas las competencias de lo que se nos está pidiendo porque los recursos humanos de nuestras policías también son limitados”, apuntó.

Es en este punto, donde tanto Concello de Vilagarcía y hosteleros consideran que las decisiones que se adoptan en cuanto a medidas de restricción deben empezar a cambiar. La demostración palpable de que las reuniones familiares se están convirtiendo en focos de contagio más activos, fue uno de los argumentos utilizados. En este sentido, Varela apunta que “todo lleva implicado una responsabilidad social de todo el mundo. De todos y no solo poniendo el foco en los más jóvenes. Hay eventos familiares en los que también tiene que haber prudencia y control y no la ha habido”.

El poder ser parte activa en la toma de decisiones es una cuestión que, tanto Concello como Ahituvi, consideran fundamental para poder alcanzar un equilibrio entre las medidas sanitarias a emplear y el desarrollo de la actividad económica del sector.

“Llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo que no seamos solamente receptores del mensaje porque mi pregunta es si sabemos si vamos a contar con todos los medios necesarios para poner coto a todo lo que se nos pide. Necesitamos la colaboración de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y que toda esta toma de decisiones escuche la voz de los concellos”, señaló el alcalde.

Del mismo modo, el alcalde de Vilagarcía no ocultó que las medidas se tendrán que aplicar de manera estricta e innegociable con la hostelería reconociendo algunos descontroles puntuales, “el sector reflexiona y sabe que se han visto escenas que no se pueden ver. Hay hosteleros que siguen una línea de responsabilidad escrupulosa, y algunos otros que cometieron errores que no nos podemos permitir. Desde el Concello vamos a ser intransigentes con aquel que no cumpla las normas”.

Santamaría: “Somos parte de la solución”

La indignación entre los hosteleros va acompañada de una preocupación alarmante por el futuro de sus negocios. El poder trabajar únicamente con el 50% de la capacidad de sus terrazas es una situación que está llevando al límite al sector. Richard Santamaría, presidente de Ahituvi, tiene muy claro que “el problema es el futuro. La gente será más partidaria de hacer cómodamente su fiesta en su casa, sin límite de aforos y sin mascarilla. Parece que nadie se quiere dar cuenta de que la hostelería no es el problema, sino parte de una solución global para todos”.

En la misma línea, el portavoz de los hosteleros vilagarcianos reconoce que “nosotros somos los primeros interesados en que nuestros locales cumplan todas las medidas, pero tiene que haber un cambio grande en los criterios de restricción porque no puede ser que pague siempre la hostelería cuando los desmanes más continuados vienen en celebraciones privadas y botellones”.

Incluso la proliferación de reuniones juveniles nocturnas parece estar influyendo en complicaciones en las valoraciones de muchos lugares de descanso de la ciudad. Santamaría apuntó que “están empezando a aparecer críticas negativas en foros y aplicaciones de turismo debido a que el ocio se traslada a lugares no habituales. Nos consta que esto está produciendo anulaciones de reservas en Vilagarcía”. Incluso una mayor presencia policial sobre la actividad hostelera es una medida que no disgusta, si bien choca de raíz con la escasez de recursos para ello que denuncia el propio Alberto Varela.