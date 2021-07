El Atlantic Fest alza el telón garantizando el maridaje entre la cultura y la seguridad

Con representación de administraciones, patrocinadores y organización, el acto arrancó con la emisión de un vídeo promocional de esta edición protagonizado por el vilagarciano David Seijo para luego dar paso a las intervenciones de todos los que han colaborado a la hora de hacer posible esta referencia de la música en directo.

La garantía de ser un evento seguro es la conclusión más plausible de lo que serán 13 días de música, cultura y recuperación parcial de la normalidad

Fue Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía, el que subrayó su agradecimiento a los organizadores, Susana Laya y Toño Caneda, apuntando que “sabía de vuestra profesionalidad, pero os tengo que felicitar por la capacidad de adaptación a las circunstancias y por apostar por una marca de calidad. Estoy convencido de que el próximo verano tendremos un Atlantic Fest en plenitud”.

En la misma línea, el primer edil quiso referirse a las actuales condiciones sanitarias y su convivencia con el Atlantic Fest. “No estamos en tiempos fáciles, pero la vida debe continuar y lo va a hacer. Está demostrado que la cultura es segura y repleta de profesionales que harán posible que el Atlantic Fest se haga de una manera muy controlada y segura. Lo irresponsable sería no permitir que el sector cultural siga adelante e impedir que se hagan las cosas con profesionalidad y todas las garantías”.

El cartel de este año se extenderá del 12 al 24 de julio, con 13 citas musicales y la participación de 18 artistas y grupos en cuatro escenarios. Se trata además, del primer evento de la temporada Fest Galicia 2021, la marca creada por la Xunta para apoyar este tipo de eventos. El director de la Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, se refirió a festivales como el Atlantic Fest como “la punta de lanza del compromiso del gobierno gallego con la música y la escena gallega. Los festivales son ejemplo de profesionalidad, perseverancia y reinvención para que todo se haga de forma segura y tranquila”.

También Ana Laura Iglesias, diputada provincial de Turismo y Xuventude, afirmó que “debemos lanzar un mensaje de seguridad, cultura segura y tranquilidad porque la organización del Atlantic Fest es una garantía de éxito”.

Una planificación que no deja lugar a la sorpresa Susana Laya, en representación de la organización del evento, quiso dejar claro que “llevamos dos años de trabajo muy intenso para que nada quede al azar. Hemos trabajado y planificado sobre todo tipo de escenario sanitario y todo está preparado para que haya garantías de seguridad en la peor situación y con todos los protocolos”. Además del agradecimiento a empresas y administraciones, Susana Laya destacó que “hemos reunido en el cartel a bandas con gran poder de convocatoria y a otras más pequeñas con una calidad enorme. Todo ello con diferentes ubicaciones y jugando con diferentes aforos. Estamos muy contentos de poder seguir trabajando con nuestra marca”. Las cuatro zonas donde se producirán las diferentes actuaciones son el escenario Vibra Mahou, en la explanada de entrada en la playa de A Concha; el escenario Xacobeo 21-22, ubicado en el Auditorio; el pinar de la playa de A Concha y el espacio Paco & Lola, ubicado en A Peixería.

Trece días ininterrumpidos de música en vivo

Será el lunes (21.00 horas) cuando la música comience a sonar en el Atlantic Fest. La playa de A Concha acogerá la actuación de Ortiga. Al día siguiente (20.30 horas), estará La Habitación Roja en el escenario Xacobeo 21-22, mismo lugar en el que el miércoles actúe María José Llergo (20.30 horas). Otra de las artistas consagradas que estará el jueves 15 de julio (21.00 horas) en Vilagarcía es Zahara sobre las tablas del Vibra Mahou. Allí, al día siguiente, será el turno de Dorian mientras que el sábado día 17, también en la explanada de A Concha, habrá doble actuación de referencia a cargo de Depedro (20.00 horas) y de León Benavente (23.00 horas).

Un fin de semana que se completará el domingo con otras bandas de referencia como Sidonie y Lori Meyers en los mismos horarios que el sábado. Chucho, el lunes 19 de julio en el pinar de A Concha, y Derby Motoreta´s Burrito Kachimba, al día siguiente en el Auditorio, abrirán la segunda semana. El miércoles 21 será el turno para Anni B. Sweet y al día siguiente para Rufus T. Firefly, también en el Auditorio. El escenario Paco & Lola tendrá el viernes 23 a Verto y a Johnny B. Zero y finalizará el sábado 24 con Second, Kings of the beach y Mounqup.