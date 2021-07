El videoclip “Maníaca” se estrena en Vilanova como promoción de O Salnés

Con el tema musical principal de la película “Flashdance”, la historia que se cuenta en la producción tiene el acento de lo propio. El de una historia adaptable a cualquier época que descubre el premio que se esconde detrás de la perseverancia, la superación personal y la lucha por conseguir un sueño.

Jossé Martínez, principal promotor de la iniciativa, reconoce que “lo más impresionante ha sido la implicación de más de 40 personas en hacer posible este trabajo de manera totalmente altruista y con un resultado que pensamos muy satisfactorio en cuanto a calidad”. Precisamente, el videoclip se podrá ver a partir de mañana viernes por la noche en las redes sociales de Solpor Studios.

Desde su estudio de grabación en Cornazo, Jossé Martínez fue el encargado de trabajar la versión del tema que en el vídeo es interpretado por la voz de Anna Jarque mientras que es Carla Villanustre la que encarna a la protagonista de la historia quien, desde su trabajo en una conservera, es capaz de hacer realidad su sueño de convertirse en bailarina.

Reconoce el director y productor musical que “nada sería posible sin la implicación que mostró Fátima Rey para sacar adelante un proyecto que parecía faraónico y que necesitó de la implicación de mucha gente. Participaron bailarines, cantantes, coreógrafos, músicos, actores... Un montón de personas con unas ganas increíbles de colaborar y que lo han hecho todo muy fácil”.

La propia Fátima Rey no dudó lo más mínimo en poner toda su energía en beneficio de la iniciativa. Compañeros en la compañía Tatana Teatro todo fluyó de manera espectacular, “llevábamos desde marzo trabajando en todos los detalles. Luego se grabó todo en un fin de semana de muchísimo calor y después hubo que hacer todo el trabajo de edición para pasar más de 2 horas de imágenes a 5 minutos para contar una historia con música”, reconoce Fátima Rey.

Participaron en el trabajo diversos colectivos como la Escuela de Baile Nydia, las agrupaciones teatrales de Paradela de Meis y Catoira, la compañía Tatana Teatro, así coma los músicos Josse Martínez, Anna Jarque, Eduardo Gómez y FranJos Johnny, o el coreógrafo Juan Barral. Todos ellos pusieron de su parte para que “Maníaca” se haya convertido, no solo en un videoclip musical, sino también en un referente en lo que a buen hacer se refiere en el campo de lo audiovisual y la promoción turística.

Desde As Torres do Oeste, la Semana Santa de Paradela, el conjunto escultórico de Cambados y muchos otros referentes turísticos de O Salnés también se convierten en protagonistas de una historia cantada, bailada y rodada con imágenes también aéreas que añaden potencia a un trabajo que no deja a nadie indiferente.