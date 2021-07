"As Lembranzas" presentan a “Gaëla” a la sociedad meisina

“As Lembranzas” juegan en casa y por todo lo alto. Esta tarde presentan su disco “Gaëla”, trece hermosas canciones que buscan la simbiosis en el amplio sentido de la palabra, una fusión de letras, música y sentimiento para y por su tierra.

Las hermanas Merchi y Vanesa Tilve presentan un largo trabajo de tres años de viajes, con los obstáculos de la pandemia, al estudio de grabación de Yoni Vidal en Bélgica, uno de los más reputados productores musicales que ha conseguido fusionar distintos tipos de música y que tocó en todo el mundo, desde Estados Unidos a Asia.

“Y solo le faltaba la música celta para cerrar el círculo”, explica Merchi Tilve quien recuerda los orígenes de Vidal como hijo de la emigración, una aspiración que se cumple con “Gaéla”, un largo de trece canciones que incluye el título “Cantandando, o camiño faise andando”, y que ya puede disfrutarse a través de distintas plataformas digitales.

El disco se presenta a las 18.00 horas en el recinto exterior de la Casa do Escudeiro, dentro del programa de las fiestas de San Benito, inmejorable marco para mostrar el buen hacer de estas dos hermanas de San Salvador de Meis que llevan 25 años dedicadas a la música folk y que interpretan como nadie otros estilos como la bossa nova, la música cubana, el chill out y, como no baladas que a nadie dejan indiferente.

Puesta de largo

En su esta puesta de largo tendrán ocasión de presentar este primer disco y regalarán a los asistentes tres canciones de un repertorio que llega a la plenitud.

Sus potentes y rítmicas voces son ya conocidas por los muchos seguidores que han conquistado en sus veinticinco años de carrera musical con “Gaëla”, nombre buscado al azar y cuyo significado resume a la perfección los dos conceptos que las artistas meisinas pretendían expresar con su voz.

Lo explica Merchi Tilve cuando tras ser preguntada sobre la elección del título admitió que lo que iba a ser un acrónimo con referencia a su Galicia natal “ya tenía su propio significado, a saber El que crea o en su origen celta, extranjero,” lo que en toda regla es un homenaje a los hijos de la emigración.