Arousa reivindica un "cambio de criterio" a la Xunta para evitar el cierre de la hostelería

Los concellos de Cambados, Vilanova y A Illa exigen a la Xunta que modifique los criterios para establecer los distintos niveles de restricciones COVID con el objetivo de “dejar de castigar” a la hostelería, una vez que ha quedado patente que la mayoría de los contagios se producen en fiestas y celebraciones privadas. Si no se produce ningún cambio antes del sábado, los bares, cafeterías y restaurantes de la mitad norte de O Salnés (incluida Vilagarcía) deberán cerrar en interior en plena temporada turística, lo que puede ser “la ruina” de muchas familias que “viven del verano”.

El comité clínico barajó esa posibilidad

Desde Cambados, la alcaldesa Fátima Abal desvela que en la última reunión del comité clínico “se barajó la posibilidad de cambiar los criterios de los niveles, puesto que está comprobado que la gran mayoría de los contagios se producen en entornos familiares, en comidas en la intimidad”. No obstante por el momento la Xunta no ha anunciado ninguna modificación al respecto.

“Cerrar la hostelería podría ser una medida más negativa que positiva porque al estar cerrados los restaurantes podrían celebrarse más comidas en las viviendas, y al cerrar el ocio nocturno podrían hacerse más botellones y concentraciones en las calles”, advierte la regidora cambadesa.

El concejal de Sanidad, Constantino Cordal, se pronuncia en el mismo sentido y está convencido de que las restricciones en la actividad hostelera serán “contraproducentes” porque “se podrían formar aglomeraciones en los pocos locales que quedarán abiertos”. “Tienen que cambiar los criterios porque las circunstancias no son las mismas del año pasado”, dice en alusión a que ahora está vacunado más del 50% de la población y que los hospitales no están colapsados.

En esta misma línea se sitúa el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que ayer se reunió “de urgencia” con la hostelería local debido al malestar y preocupación que reina en el gremio debido al cierre en interior que conlleva la subida al nivel alto. “Los contagios no vienen de tomar café o de cenar en unas mesas con una separación de metro y medio entre ellas. No tiene lógica que puedan estar cenando varias personas sin ser convivientes en una vivienda o quince en una terraza y que dos no puedan cenar juntas en un local separados de los demás comensales”, espeta Durán.

Asegura que “las cafeterías y restaurantes no son el problema; tienen que cambiar los parámetros y la normativa. No vemos que haya un beneficio porque la hostelería esté cerrada”.

La opinión de los hosteleros

En representación de los hosteleros vilanoveses, Javier Jorge se hizo eco de la oposición frontal del sector a las restricciones y advirtió de que “estamos dispuestos a llegar a donde haga falta”. “He hablado con gente de Vilagarcía, Cambados y A Illa y también están de acuerdo en hacer algo porque no es normal que siempre nos estén castigando a los mismos”, expresó Jorge.

El regidor de A Illa, Carlos Iglesias, se suma a Vilanova y a Cambados en la petición al comité clínico de que se “arbitren medidas para que los hosteleros puedan trabajar”. “Entiendo que tenemos que subir al nivel alto por la incidencia y hay que ser prudentes, pero también tenemos que pensar en la gente que vive de este sector porque además, los contagios no se producen en la hostelería”, declara el primer edil isleño, quien advierte del “grave problema” que supondrán los cierres en el interior de los locales para la economía de los ayuntamientos afectados, todos ellos con un fuerte tirón turístico.

Constantino Cordal añade que en Cambados “muchas familias viven básicamente del verano y se pueden perder muchos puestos de trabajo”.

Varapalo al ocio nocturno

Dentro de la hostelería, el ocio nocturno ha sido el sector más perjudicado en esta pandemia. Reabrió hace pocos días y ahora debe volver a cesar su actividad en los municipios de nivel alto, como es el caso de Vilagarcía. El alcalde, Alberto Varela, es consciente de que “es otro duro golpe a un sector ya muy castigado, pero dada la situación sanitaria, no nos queda más remedio que acatar las normas. Que el ocio nocturno pueda volver a abrir y generar actividad económica y empleo cuanto antes depende de todos nosotros, de nuestro comportamiento, tanto a nivel individual como al del sector. Tenemos que ser muy estrictos en el cumplimiento de las normas sanitarias y en hacerlas cumplir a los demás”.

A diferencia de los demás regidores, Varela no cuestiona las limitaciones que acarrea el nivel alto (cierre de la hostelería en interior y 50% de aforo en terraza) y reitera que “Vilagarcía colaborará al máximo para hacer cumplir las restricciones decretadas por la Xunta”, si bien pide al Gobierno gallego que tenga en cuenta a los concellos en la toma de decisiones y que convoque reuniones “constantes y periódicas” entre los responsables de todas las fuerzas de seguridad del Estado para colaborar en las labores de control de las medidas ante la imposibilidad de que las policías locales asuman todo el trabajo.

Ahituvi

El presidente de Ahituvi, Ricardo Santamaría, se muestra tajante: “Los hosteleros estamos haciendo el trabajo de las administraciones. ¿Dónde está la Policía? Cuando creas una normativa y miras para otro lado sin velar por que se cumpla es un delito”.

Santamaría confiesa que esperaba que ayer el conselleiro de Sanidade anunciase “un cambio en las restricciones”, pero no ha sido así. “A mí particularmente el cierre en interior no me afecta pero a muchos establecimientos sí”, admite. “Volvemos a pagar por una situación de la que nosotros no somos responsables”, recalca. Coincide en que el cierre será contraproducente: “Los únicos sitios donde el tema está controlado son los bares”, sentencia.