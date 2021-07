Los niños se suman al diverso perfil de los contagiados: “No son solo jóvenes”

El perfil mayoritario de los casos de COVID en la villa del albariño tiene entre 30 y 39 años. Le siguen los de entre 20 y 29, pero también hay menores de edad e incluso “mayores de 70”. “No sabemos si no estaban vacunados o tenían una sola dosis”, indica Cordal.

"Modificar criterios" para dejar de perjudicar a la hostelería

El responsable de la cartera sanitaria en Cambados asume que hoy el comité clínico “nos pasará al nivel alto”, si bien hace un llamamiento para que “se modifiquen los criterios dado que no estamos en las mismas circunstancias” que hace unos meses, cuando la cobertura de la vacunación era mucho menor. “La hostelería volverá a pagar los contagios y no tiene la culpa porque la mayoría se están produciendo en celebraciones familiares”, advierte. Y es que el nivel alto prohíbe la actividad hostelera en interior, únicamente permitiéndose un 50% de aforo en terraza.

Cordal recomienda a las personas que acudan a celebraciones hacerse un test de antígenos antes, que son gratuitos en las farmacias

Cordal recomienda a las personas que acudan a una celebración a hacerse un test de antígenos antes del evento “o incluso después para no propagar la enfermedad”. Recuerda que las pruebas están a disposición de los ciudadanos en las farmacias de forma gratuita.

El pasado fin de semana la Policía Local de Cambados recorrió los establecimientos en los que se realizan banquetes para informar de la necesidad de cumplir la normativa sanitaria, puesto que “en algunos no se ha estado poniendo la mascarilla”, lamenta el concejal cambadés. “Estaremos encima de este asunto”, avisa.

Hace un llamamiento a la responsabilidad de “toda la ciudadanía, no solo de la juventud”, para cumplir las medidas de prevención del COVID. “Nos estamos jugando el verano y las consecuencias pueden ser dramáticas para la hostelería”, vaticina.

“El panorama es desalentador y demoledor. En cuestión de siete días pasamos de dos casos a 28” Carlos Iglesias - Alcalde de A Illa

El alcalde de A Illa, Carlos Iglesias, ya da por perdido el mes de julio. “El panorama es desalentador y demoledor. En cuestión de siete días pasamos de dos casos a 28”, señala el regidor socialista, quien lamenta que el sector hostelero sea nuevamente castigado. “Lleva pagando esto toda la pandemia y ahora otra vez”, sostiene.

Salvar o perder el verano

Iglesias asume que su municipio (con 5.000 habitantes y 7 kilómetros cuadrados de superficie) subirá de nivel de restricciones pero no cree que se vaya a cerrar perimetralmente. “Si nos cierran también tienen que cerrar Cambados y Vilanova”, opina. “No sé si nos relajamos en las medidas. Sé que se celebraron bautizos, bodas y comuniones y hago un llamamiento a la gente para que sea prudente y cumpla las medidas de seguridad. Si no ponemos todos de nuestra parte esto no se va a solucionar”, añade el alcalde isleño.

"La patología grave en la juventud es pequeña, y la fatal, prácticamente nula, pero que nadie se piense que es Ironman porque alguno en la UCI habrá" Gonzalo Durán - Alcalde de Vilanova

Por su parte, desde Vilanova, otro de los concellos arousanos con una delicada situación epidemiológica, Gonzalo Durán hace hincapié en la necesidad de “salvar el verano” y hace una llamada “a la calma” porque la patología grave en la juventud “es pequeña, y la fatal, prácticamente nula”.

No obstante, aunque el virus suele cursar como una infección respiratoria de las vías superiores “como un catarro o una gripe, que nadie se piense que es Ironman porque alguno va a acabar en el hospital o en la UCI”, advierte el alcalde vilanovés.

Tanto el regidor conservador como el delegado de la Xunta recalcaron la importancia de acudir a los cribados para aislar a los asintomáticos y frenar los contagios.