Somos y PSOE cargan contra David Castro por no condenar los ataques a un concejal

Ribadumia celebró en la noche del pasado jueves un pleno extraordinario debido a la moción de reprobación al alcalde David Castro tras negarse a rechazar y condenar las amenazas sufridas un mes atrás por el concejal de Somos Ribadumia, Enrique Oubiña. Sin embargo, la postura defendida por el primer edil en relación a este hecho no ha convencido ni al partido del concejal ni tampoco a dos de los partidos de la oposición, como son el PSOE y el propio Somos.

Además de poner en tela de juicio la celebración del pleno extraordinario a las 11 de la noche, Enrique Oubiña señala con rotundidad que “para Somos Ribadumia supone un cambio de paradigma en las relaciones institucionales con Independentes por Ribadumia, una fuerza que justifica el uso de la violencia”.

La moción de reprobación fue firmada por cinco concejales de tres fuerzas políticas, casi la mitad de la corporación municipal. En ella se hacía referencia a las declaraciones y actitudes de David Castro ante los ataques sufridos por Enrique Oubiña la noche del 5 de junio, “y ante las cuales David Castro calló hasta el pleno extraordinario, aunque a la vista de lo que dijo, más le valdría seguir callado”, apunta el propio Oubiña.

También el PSOE criticó abiertamente la postura adoptada por el alcalde subrayando que “no solamente no hubo debate, dada la negativa del alcalde de dar turno de réplica a ningún concejal de la oposición, sino que no contento con no pedir disculpas ni rechazar todo tipo de amenazas, se fue reafirmando en las mismas y justificándolas dando a entender que el concejal Enrique Oubiña incluso las merecía”.

La intervención de la concejala Pilar Martínez también recibió las críticas de los partidos de la oposición, así como la decisión del propio David Castro de abstenerse en la votación de la reprobación

Por otro lado, el propio líder de Somos Ribadumia se dirigió a los concejales de Independentes para “recordarles su responsabilidad como representantes vecinales” además de instarles a “actuar como formación política, no como una familia siciliana, y tomar medidas que dejaran claro que IR no está ni a favor de la violencia, ni de los comportamientos que no sean los que se esperan en un alcalde”.

La intervención de la concejala Pilar Martínez también recibió las críticas de los partidos de la oposición, así como la decisión del propio David Castro de abstenerse en la votación de la reprobación. “Un comportamiento totalmente ridículo. Alguien debería explicarle de una vez a este hombre el funcionamiento de los plenos y del sentido del voto, y que si no votas en contra de algo se puede interpretar que estás a favor”, apuntó Oubiña. Los cinco concejales de la oposición votaron a favor de la reprobación y los siete concejales del gobierno en contra.

Previamente a la celebración del pleno extraordinario, se celebró un pleno ordinario para el acuerdo sobre el transporte escolar del Centro Rural Agrupado (CRA). En este punto hubo total unanimidad de todos los partidos para solicitar de la Consellería de Educación de la Xunta la autorización para la organización y ejecución de un transporte escolar que pueda poner fin al descenso anual en el número de alumnos matriculados en el centro.