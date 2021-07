O Salnés suma 26 casos de COVID en un día, la mitad en Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía está en alerta ante el incremento de casos de coronavirus en los concellos vecinos, un tendencia al alza que ya se ha extendido a la capital arousana. Así, la ciudad experimentó ayer un aumento de doce positivos, al pasar de 24 a 36 en solo veinticuatro horas. El alcalde Alberto Varela, preocupado por la situación, se puso en contacto con el gerente del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, que le confirmó la evolución ascendente y le trasladó la posibilidad de que los casos continúen incrementándose en los próximos días, teniendo en cuenta la coyuntura de los municipios del entorno (Vilanova y Cambados suben mañana al nivel medio de restricciones).

No obstante lo que no pudo conocer el regidor vilagarciano fue el origen de los nuevos positivos. Espera volver a hablar con el Sergas a lo largo del día de hoy para ampliar la información.

Alberto Varela: "Hay que extremar las precauciones"

En cualquier caso, Varela ruega a los ciudadanos que “no bajen la guardia, que no relajen las normas de prevención y que eviten situaciones de riesgo”, sobre todo a tenor de lo que está ocurriendo con el macrobrote de Mallorca a consecuencia de “imprudencias”. “Debemos extremar las precauciones y estar en alerta”, aconsejó el alcalde.

Interacción entre concellos

El primer edil vilagarciano siempre defendió durante la pandemia de COVID que la evolución de un concello de O Salnés influye en la de los municipios más próximos debido a la “fuerte interacción” que existe entre ellos, puesto que cada día multitud de personas se trasladan a un ayuntamiento vecino para trabajar, estudiar o por otros motivos.

Y en esta ocasión no iba a ser diferente. “Si en Cambados y Vilanova la situación es más delicada, al resto de concellos nos afecta porque no hay fronteras, no hay límites, y la interacción es muy grande”, apunta Alberto Varela.

Control al ocio nocturno

Con respecto al ocio nocturno, que reabre este fin de semana en los concellos en nivel bajo de restricciones como Vilagarcía, el regidor señaló que la Policía Local realizará “un esfuerzo” para controlar las zonas, como ya viene haciendo en los espacios de mayor concentraciones de gente.

Recordó que el control de que no existan desmanes en el cumplimiento de la normativa COVID recae principalmente en los concellos y que ahora en verano “es más difícil de controlar las situaciones de riesgo”. “Lo que pedimos los ayuntamientos a la Xunta es que exista una coordinación periódica y reiterada para que no tengamos que enterarnos de sus decisiones por los boletines oficiales”, reivindicó el alcalde de Vilagarcía y presidente de la Fegamp.

Contagios municipio a municipio

La incidencia COVID en Vilagarcía ya se encuentra entre 75 y 125 casos por 100.000 habitantes a siete días, igual que Cambados, por lo que no sería descabellado que la capital arousana subiese de nivel (del bajo al medio, reduciéndose así los aforos en la hostelería). No obstante este no es el único factor que tiene en cuenta el comité clínico.

Con respecto al resto de O Salnés, el incremento de casos activos es generalizada. Vilanova pasó en un día de 12 a 16 (la incidencia ya supera los 125), Cambados de 13 a 15, A Illa de 2 a 6, Meaño de 4 a 5 y Meis de 3 a 6, mientras que O Grove, Ribadumia y Sanxenxo se mantienen sin cambios con 2, 1 y 13 positivos respectivamente.