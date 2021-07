Vilagarcía tiene a su propio Hércules

El Campeonato de España de culturismo, celebrado en Marbella, ha servido para ratificar a Miguel Ángel Angustia como el mejor cuerpo de España en la categoría de más de 90 kilos. Un logro que viene a sumarse al título europeo conseguido hace seis semanas en Barcelona.

Detrás de todos los reconocimientos que el vilagarciano empieza a acumular existe toda una demostración de fuerza de voluntad y dedicación a lo que considera una pasión. Seis días de entrenamiento semanal son solo una parte de un proceso que incluye también un arduo trabajo invisible en forma de dieta estricta e hidratación controlada al detalle.

El título de campeón gallego logrado en 2014 fue el comienzo de una preparación más enfocada hacia la competición, pero el vínculo de Miguel Ángel Angustia con el trabajo de fuerza ya empezó mucho antes. “Yo jugué al fútbol en el Arosa y, ya de sénior, en el San Martín y en el Catoira. Con 21 años me desmotivé y me dediqué más a entrenar en el gimnasio, aunque ya lo hacía desde hace 15 años”, apunta.

Es tal la pasión por sus entrenamientos que reconoce también que “es muy exigente, sacrificado, y te requiere las 24 horas del día dentro de las posibilidades de cada uno por el tema de que tienes que hacer 6 o 7 comidas y todo muy controlado. Es entrenar todos los días o casi todos los días, pero para mí no es sacrificio”.

El reconocido entrenador Francisco Espín es el que marca la preparación del vilagarciano. “El está en Castellón y trabajamos todo de manera online. Llevo con él desde 2019 y los resultados están siendo cada vez mejores”.

Respecto a las metas que le quedan por delante, Angustia reconoce que “dos de ellas eran la de quedan campeón de España y de Europa y las he conseguido. Ahora quiero ir al Mundial que será en noviembre y me encantaría poder encontrar patrocinadores que me ayudasen a conseguirlo”, concluye.