Domingo, cambio de franja de edad en la vacunación: 2.000 personas citadas en Fexdega de 30 a 39 años

La vacunación contra el COVID avanza a un ritmo imparable en O Salnés. Fuentes solventes confirman que el sábado se completará el ciclo de las primeras dosis de Pfizer al colectivo de entre 40 y 49 años para comenzar al día siguiente con la franja de 30 a 39. De hecho para el domingo serán convocadas al pabellón de Fexdega 2.000 personas nacidas en la década de los ochenta, un volumen de citación muy elevado que supondrá una jornada frenética para el personal sanitario.

Ayer comenzaron a inocularse las segundas dosis arousanos de entre 40 y 49 años. En total, 480 ciudadanos que fueron citados en horario matinal en el recinto de A Maroma para completar la pauta 21 días después de haber recibido la primera. Hoy se continuará administrando segundas dosis de Pfizer a vecinos de la comarca de esta franja de edad. Están citados 500, también por la mañana.

Brote de Mallorca

Aunque la vacunación va avanzando y cada vez la cobertura es mayor, el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés es la que se encuentra en una situación más preocupante de toda Galicia y está siendo vigilada de cerca por las autoridades sanitarias, fundamentalmente debido al brote de estudiantes en Mallorca, que ya alcanza los 155 positivos en la comunidad gallega, según los datos facilitados ayer por la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán.

Apuntó que la incidencia acumulada a siete días en el área se disparó en una semana de 24,7 casos por 100.00 habitantes a 84,6, y a catorce de 38 a 109,4. Achacó este incremento fundamentalmente a tres concellos concretos: Pontevedra, con 78 positivos en los últimos siete días, Poio con 19 y Vilaboa con 5. La incidencia en la capital de la provincia pasó de 19 a 93,7 a siete días y de 28 a 112,9 a catorce.

Cambados y Vilanova, sin ocio nocturno

También en O Salnés hay ayuntamientos que el sábado subirán al nivel medio de restricciones, si bien no fueron mencionados en la rueda de prensa posterior al comité clínico porque el incremento no es tan alarmante como en el caso de la comarca de Pontevedra. Se trata de Vilanova y Cambados, que hoy no podrán reabrir sus pubs al haber empeorado su situación epidemiológica. En la hostelería los aforos se reducen tanto en interior como en terraza, al 30% y al 50% respectivamente.

La incidencia en ambos concellos se sitúa entre 75 y 125 casos por 100.000 habitantes a siete días. En la última semana se detectaron 12 positivos en Vilanova y 14 en Cambados. En Vilagarcía fueron 19 y continúa en el nivel bajo porque su incidencia está por debajo de 75.

Fátima Abal: “Es un golpe a la hostelería en una época en la que tenemos más visitantes” Con resignación valoró Fátima Abal el nuevo escenario restrictivo al que se enfrenta Cambados a partir del sábado. “Está confirmado que se trata de un brote familiar y que afecta a otro concello como es Meaño. A partir del viernes por la noche subiremos en los niveles de restricción y eso vuelve a perjudicar en mayor medida a la hostelería. Esperemos que se trate solo de una semana puesto que el brote está localizado. Confiamos en que pronto las cifras bajen al nivel medio-bajo”, señaló. Tampoco faltó la llamada a la prudencia por parte de la alcaldesa, “lo cierto es que en el momento que parece que nos relajamos un poco más queda claro que no debemos hacerlo. Llamamos a la prudencia y a que se respeten las medidas y las recomendaciones sanitarias aunque estemos con gente cercana o familiares. Este incremento se viene detectando desde la semana pasada y con casos asintomáticos que dificultaron su control”. Reconoce Abal Roma que “es un golpe a la hostelería en una época en la que nos encontramos con un mayor número de visitantes que vienen a disfrutar de sus vacaciones. Por eso es importante reducir esta situación a una semana”.