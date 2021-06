Feijóo reitera su apoyo al nuevo centro de salud y al PXOM

Y no solo eso, sino que se comprometió a cofinanciar las obras de reposición de la tubería de abastecimiento que cruza bajo el agua, en A Lanzada. Por si no fuera suficiente aseguró que el ejecutivo busca fórmulas para afrontar el ansiado desdoblamiento de la vía rápida de Sanxenxo, entre la Autovía do Salnés y el istmo de A Lanzada.

Al igual que anunció que se reforzará la plataforma de rodadura entre el tómbolo y la villa meca. Dicho de otro modo, que Feijóo puso sobre la mesa algunas de las cuestiones que conforman lo que en O Grove se ha dado en llamar “deuda histórica”, es decir, una serie de reivindicaciones que en las dos últimas décadas han planteado los diferentes alcaldes.

Y se mostró dispuesto a zanjar algunas de esas demandas, empezando por el nuevo centro de salud, ante quien ha sido su principal azote en los últimos años, el alcalde socialista José Cacabelos.

Éste no se cansó de repetir durante este mandato y el anterior que la Xunta de Feijóo discrimina a O Grove, al tiempo que le reclamaba un trato similar al que reciben localidades vecinas como Sanxenxo.

Pero ayer pareció enterrar el hacha de guerra y se reunió con Feijóo en la delegación territorial de la Xunta, en Vigo. Fue allí donde el presidente autonómico dejó claro que el nuevo centro de salud, “que está pendiente de la cesión de la parcela por parte del ayuntamiento”, puede ser considerado “prioritario” en el Plan de Infraestructuras Sanitarias que está elaborando el Gobierno gallego.

En cuanto a los demás asuntos, Feijóo abordó con Cacabelos el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que el alcalde pretende aprobar provisionalmente el día 8, y que también recibió ayudas de la Xunta.

A lo que siguieron proyectos, propuestas o demandas como la necesaria reposición de la tubería del agua en el istmo, respecto a lo cual “el presidente mostró la disposición de la Administración autonómica a cofinanciar una parte de los trabajos en el marco de un acuerdo en el que participe también la Diputación Provincial”, no sin antes recordar que “el abastecimiento es gestionado por la Mancomunidade do Salnés, que se ocupa también de la recaudación de los usuarios”, argumentan en la Xunta.

Respecto a las infraestructuras viarias, Feijóo avanzó la intención de ejecutar el año que viene el refuerzo del firme en el tramo A Lanzada-O Grove, correspondiente a la carretera PO-316, y no se olvidó de destacar las mejoras introducidas en el pavimento de la AG-41, para lo que se destinaron más de cinco millones de euros “y que supusieron una merma significativa de la siniestralidad”.

En el mismo contexto, el presidente no solo anunció que la Xunta “sigue analizando alternativas al desdoblamiento” de la vía rápida, sino que indicó que la ejecución de un nuevo carril hacia la glorieta de la PO-504, en Sanxenxo, comenzará en septiembre, para evitar la afectación al tráfico durante el verano.

A diez años vista

Frente a todo esto, José Cacabelos argumenta que lo que hizo fue exponer algunas de las mejoras que considera prioritarias para que O Grove pueda seguir compitiendo y preparándose para el futuro, con la mirada puesta en el horizonte de 2031.

Destaca el primer edil que Núñez Feijóo “se mostró muy receptivo a nuestros planteamientos y dispuesto a sacar adelante el centro de salud a la mayor brevedad posible, además de brindarse a colaborar en la aprobación del PXOM, porque comparte que es un documento básico para el futuro de nuestro pueblo”.

Añade Cacabelos que “también coincidimos en la necesidad de mejorar la carretera entre A Lanzada y San Vicente” y que volvió a plantear el establecimiento de un convenio para que la Xunta asuma la reforma y dotación de servicios de la carretera PO-316 en el tramo correspondiente a la avenida de Luis A. Mestre, como paso previo a su cesión al Concello de O Grove para que éste asuma su gestión y mantenimiento futuro.

Respecto a la reposición de la red general de abastecimiento de agua, José Cacabelos dice confiar en que la Xunta pueda aportar más dinero del previsto inicialmente.

Tras agradecer la reunión y destacar la necesidad de que las dos Administraciones colaboren, Cacabelos termina diciendo que en el encuentro también hablaron de otros aspectos clave de la citada “deuda histórica”, como su plan para construir un nuevo puerto pesquero y dejar el espacio que ocupa el actual para el futuro y ansiado puerto deportivo de la localidad.

En cualquier caso, “lo que hemos establecido como prioritario ahora mismo es el nuevo centro de salud, la aprobación del PXOM, la mejora del abastecimiento y la transformación de la calle de Luis A. Mestre”, sentencia.