Siete candidatos a la próxima edición del Ferro Couselo

Un total de siete trabajos participan en el XXII Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo en sus dos modalidades. En concreto son cuatro para el relativo a trabajos de investigación de ámbito gallego en las especialidades de etnografía, paleografía, numismática, arqueología, historia e historia del arte; y tres para la beca de proyectos centrados en estudios históricos, etnográficos de sobre personalidades del municipio de Valga.

En este último caso, los participantes tuvieron que presentar un guion en el que razonen los objetivos que pretenden obtener con su proyecto, la metodología a emplear y las distintas fases de realización.

En las próximas semanas se celebrará la reunión del jurado que estará integrado por Pegerto Saavedra, catedrático ee Historia Moderna en la Universidad de Santiagoi; Xulio Rodríguez, director del Museo Arqueológico de Ourense; Pablo Sánchez Ferro, nieto de Ferro Couselo; y Marcial Gondar, catedrático de Antropología Social de la USC. La presidencia del jurado y la secretaría se reservan al Ayuntamiento.

Las obras premiadas quedarán en poder del Ayuntamieto que, además, se reserva el derecho de publicación de los trabajos.

En la pasada edición, el ganador de la primera modalidad fue el cambadés Ramón Falcón con la obra “As ribeiras do Ulla no século XVIII. Os usos da auga”. En la segund modalidad correspondió al trabajo “A voltas co alambique”, de Lucía Santiago, vecina del lugar de Senín en Xanza (Valga).