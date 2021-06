Gustavo César Veloso inicia su concentración de altura en Navacerrada

Gustavo César Veloso emprendía esta semana su estancia en Navacerrada para poner a punto su preparación de cara a la Volta a Portugal, ya en agosto, objetivo este último prioritario para el vilagarciano en la temporada de su despedida. Una estancia en Navacerrada que se prolongará hasta el 8 o 9 de julio.

Eso sí, se fue sin la vacuna COVID que tanto está condicionando a los deportistas de élite para sus citas competitivas. Una coyuntura de la que no se libra Gustavo César Veloso, que viajaba a Navacerrada sin la vacuna puesta. “Si me llaman estando en Navacerrada –explica– no voy a bajarme y venir a Galicia ponerme la vacuna”.

En este sentido, agrega que “creo que en mi caso lo mejor es aplazarlo, no puedo arriesgarme en verano a poner la vacuna, que me haga una reacción y me obligue a parar unos días en vísperas del Trofeo Joaquim Agostinho o de la Volta a Portugal, y echar por tierra todo el trabajo que vengo haciendo para estar en el punto álgido de forma para esas fechas”.

Un Joaquim Agostinho que vuelve a disputarse este año en julio, cuando en 2020 se desplazara a septiembre por la situación sanitaria, una prueba que César Veloso completara con un cuarto puesto. Y, añadido, una Volta Portugal que el de Bamio rubricara con una gran segunda plaza en 2020, por detrás de luso Amaro Antunes. Un año este, el su última temporada y en la que el vilagarciano se prepara para echar el resto.

Un Gustavo César Veloso que recordaba estos días en Meaño, con motivo de la “VIII Ruta do Albariño” sus vínculos ciclistas con la carreteras meañesas: “Fue precisamente en 1999 cuando con 19 años gané en Meaño mi primera carrera amateur”, rememorando la que entonces fuera Volta Ciclista a Meaño.