O IES Castro Alobre leva a cabo unha campaña de dinamización do uso da lingua galega na que colabora o Concello de Vilagarcía facéndolle entrega de 9.500 bolsas ilustradas coa imaxe e lema gañadores do concurso escolar organizado polo instituto. Ademais de fomentar o uso da lingua galega, o alumnado pretende animar á cidadanía a mercar no comercio local e de proximidade. Hoxe comezarán co reparto sobre as once da mañá.

Os carteis publicitarios desta campaña son obra de María Sanmpedro Durán, de 4º da ESO, e de Tiago Vence Nieto, de 1º, mentres que a imaxe e o lema das bolsas son autoría de Carlota Magán Cascallar, de 2º.

Os rapaces participaron onte na presentación desta campaña que contou coa presenza da concelleira de Cultura, Sonia Outón, e do responsable de Normalización Lingüística do centro, José Torres.