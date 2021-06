"Ni un solo brote de COVID en las playas con Bandera Azul durante el pasado verano"

Le quedan dos horas de espera en el aeropuerto de Barajas para volar a Asturias donde hoy tendrá un encuentro con entrenadores de salvavidas como flamante presidente de la ADEAC (Asociación para la Defensa del Consumidor) y las aprovecha al máximo para divulgar sus consejos sobre playas seguras. El profesor José Palacios se muestra muy satisfecho por los reconocimientos que esta semana han recibido las playas gallegas, especialmente por los 17 galardones de Sanxenxo pero también por los recogidos en Vilagarcía y A Illa de Arousa, con criterios que se aplican por igual en 45 países distintos.

–¿O Grove es la “espinita” que aún tiene clavada por haber renunciado a la Bandera Azul cuando se decidió que a A Lanzada solo le correspondía una en vez de dos?

–Estamos muy satisfechos con la enorme colaboración que todos los alcaldes y Ayuntamientos nos han brindado a nivel nacional. También muy contentos conque Sanxenxo sea el municipio con más banderas de España y es cierto que tengo la confianza de que tarde o temprano O Grove también se sume pues ha llegado a tener siete Banderas Azules ondeando en sus playas. En su momento a A Lanzada se le concedió solo una enseña porque Costas dice que es una sola playa aunque pertenezca a dos municipios distintos.

–La participación, este año, fue espectacular, ¿a qué cree que se debió?

–Participaron 249 municipios que han presentado candidaturas tanto en playas costeras pero también de aguas interiores, es decir, playas fluviales, lagunas y embalses de todas las Comunidades Autónomas. Y lo hacen porque tener la Bandera Azul, a la vez que dar seguridad a los usuarios, significa también un importante impulso económico para la comarca.

–¿En qué sentido?

–Los Ayuntamientos saben de la importancia de contar con este marchamo. Mire, por ejemplo, el alcalde de Orellana, que es un pueblo más pequeño que Vilagarcía, de unos 20.000 habitantes, me reconoció que desde que la playa tiene Bandera, se han revalorizado los pisos y apartamentos turísticos y que la repercusión económica es de unos 100 puestos de trabajo directos más en los meses de verano.

–Entiende que a consecuencia de la pandemia renunciar a estos imputs, ¿puede ser algo arriesgado?

–Lo que da la Bandera es una imagen de calidad y seguridad que puede ayudar a recuperar el turismo. No puedo dejar de subrayar que en la pasada campaña, en toda España, no se registró ni un solo brote de coronavirus en las playas elegidas, ni entre los usuarios ni tampoco a los socorristas que participaron en más de 4.000 labores de auxilio, un millar con contacto directo con las víctimas.

“En Sanxenxo, Vilagarcía y A Illa se está haciendo un trabajo excelente para mejorar sus arenales”

–La playa de A Concha-Compostela ha mejorado mucho en los últimos años, tanto que ha renovado el galardón que garantiza su calidad por segundo año consecutivo. También tiene nuevos proyectos como la construcción de una piscina de agua salada para completar la oferta a los turistas. ¿es un buen modelo?.

–Creo que puede ser compatible con la Bandera Azul si cumple con la normativa y Costas la autoriza. Vilagarcía es uno de los Ayuntamientos más colaboradores con la ADEAC en su apuesta por la calidad turística; todo lo que les proponemos procuran hacerlo. En A Illa de Arousa pasa exactamente lo mismo con unas playas espectaculares como me hizo saber la inspectora que quedó encantada en su visita a sus arenales y calas. Hacen un trabajo excelente.

–¿Y cree que Sanxenxo puede seguir manteniendo ese compromiso de ser el Concello con más Banderas de España?

–Lo de Sanxenxo es harina de otro costal pues el alcalde Telmo Martín no quiere bajar el listón y está empeñado en conservar los 17 galardones de sus playas a pesar de su alto coste en socorrismo, embarcaciones, servicios...

–¿Cree que debe mantener el parcelado de Silgar para evitar contagios? ¿Cuál es su opinión sobre el uso de mascarillas en la playa?

–Las medidas antiCOVID deben quedar en manos de los Ayuntamientos porque han demostrado que lo han hecho muy bien el año pasado. Creo que se han cumplido muchas medidas difíciles sobre el aforo; entiendo que fue muy buena idea la eliminación de las duchas porque eran un foco de infección o las decisiones de algunos alcaldes que han preferido reducir el número de aseos para ofrecer una limpieza permanente de uno solo, como también el de cobrar una tarifa por el uso. Respecto del uso de las mascarillas parece lógico que si a partir del día 26 no son obligatorias al aire libre tampoco lo sean en las playas salvo cuando hay aglomeraciones.