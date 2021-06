La uva albariña reclama mimos y la máxima atención

Pese a ello, las lluvias de estos días obligan a prestar atención a las cepas con el fin de conseguir una cosecha que todo apunta a que puede ser muy buena, similar a los últimos años, aunque todavía no hay datos oficiales que apuntalen esta teoría.

Si es el momento de empezar a pensar en actividades propias de primavera y verano, además de aplicar los tratamientos que en esta semana aconsejan los expertos de la Estación Fitopatológica do Areeiro con el fin de evitar brotes de mildiu, oidio o incluso black-rot a consecuencia de los episodios de prolongadas lluvias.

Cabe recordar que el momento del inicio de la maduración está próximo, se estima a finales de julio, por lo que iniciar trabajos de deshojado, eliminación de pámpanos y de algunos racimos verdes, puede ser de utilidad para mantener la calidad de la próxima cosecha en Rías Baixas.

Y es que los técnicos advierten de que ya es el momento de “revisar las viñas a menudo”, pues puede ser aconsejable aplicar tratamientos si se perciben brotes de enfermedades fúngicas incipientes; nada descabellado en tanto que ya se han visto algunas muestras en los viñedos experimentales.

En todo caso, por el momento, las expectativas hacen presuponer una cosecha que ronde los 30 millones de kilos en las más de 4.000 hectáreas de la Denominación, distribuidas en unas 22.000 parcelas, la mayor parte de ellas en el valle de O Salnés.

Es precisamente esta comarca bañada por las aguas de Arousa donde han puesto la mirada grandes bodegas para aumentar la superficie de viñedo. Así, últimamente, se ha observado el interés por ocupar terrenos en Vilagarcía de Arousa, una de las localidades que todavía cuenta con terrenos con más disponibilidad para este tipo de plantaciones.

Y es que en los otros concellos de la subzona apenas quedan tierras disponibles para la ampliación de viñedos por parte de las casi 200 bodegas inscritas.

Aún así queda mucho para llegar a las expectativas de 2013 pese al mayor interés que este año se observa en este tipo de explotaciones. Según los datos que obran en la última memoria del Consello Regulador, son unos 5.100 viticultores los inscritos actualmente frente 6.677 que había en 2013, en parte por falta de relevo generacional pero también por otras causas que han desmotivado a los trabajadores, las últimas crisis económicas y arancelarias, las trabas a la exportación y, sobre todo, los efectos de la pandemia que han influido de forma muy notable en el desarrollo de los trabajos.

Con todo, el esfuerzo de las bodegas ha sido ímprobo en los últimos meses. Esto se ha podido constatar en todas las citas a las que ha acudido Rías Baixas para promocionar sus caldos.

No se puede olvidar que recientemente 26 marcas de la Denominación de Orixe Rías Baixas fueron galardonadas en los premios Bacchus 2021, el más prestigioso certamen a nivel internacional. Pero también es preciso hacer referencia a las 49 medallas que acaban de recoger los viticultores de la Denominación en el International Wine Challenge y en VinEspaña, lo que da idea de la profesionalidad del conjunto de viticultores amparados por la Denominación.

Los viñedos amparados por la Denominación de Orixe Rías Baixas se sitúan sobre todo en O Salnés con fincas en Barro, Caldas de Reis, Cambados, O Grove, A Illa, Meaño, Meis, Portas, Ribadumia, Sanxenxo, Vilanova y Vilagarcía de Arousa, pero no se puede olvidar que estas uvas también se producen en zona de O Rosal (Tui, A Garda, Ponteareas...), pero también een la Ribeira do Ulla o el Condado de Tea, con variedades de albariño, caíño blanco, treixadura, loureira, godello, torrontés o las tintas existentes. Todas ellas con una graduación alcohólica que ronda los once o doce grados, que se especifican en el Reglamento.

Y precisamente ello ha sido posible por el “mimo” que los viticultores ofrecen durante todo el año a sus viñedos en el que no solo obtienen uva para una excelente cosecha de vino albariño sino que también apuestan por la diversificación con mercados tan importantes como el de los espumosos, no en vano cada año se producen cerca de 150.000 botellas en una propuesta que aventura un muy buen futuro para las cerca de veinte bodegas de O Salnés que han incorporado esta producción.

Precisamente la oferta de un vino de calidad es la clave a la que se atienen los viticultores para mantener el prestigio nacional e internacional, en tanto que las exportaciones son fundamentales para mantener la producción. Los últimos datos, en este sentido, indican que sigue creciendo el interés por el albariño en mercados tan importantes como Estados Unidos o Rusia, pero también en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Suiza o México y Puerto Rico, por citar alguno de los países incluidos en la relación oficial de las bodegas.

La declaración en 2017 de la Festa do Albariño como de Interés Turístico Internacional ha supuesto el último espaldarazo oficial al vino que se cosecha sobre todo en el Val do Salnés. Cabe recordar que la cita va a cumplir medio siglo de vida, un largo recorrido para un caldo que ha ganado calidad gracias a la profesionalización en las casi 200 bodegas que se acogen al sello regulador. Con todo quedan muchas pretensiones por parte de un colectivo que considera que todavía es necesario apostar por un grado universitario en Enología en alguna de las tres Universidades de Galicia o quien considera que se precisa un laboratorio específico para la realización de análisis contradictorios de los viñedos.

Tinto de Barrantes, a la espera de reconocimiento

Recientemente finalizó la Festa do Tinto do Salnés, una variedad de uva híbrida que cuenta con una gran aceptación en la comarca arousana, pero que todavía está a expensas de que oficialmente se autorice su comercialización. Se trata de una uva tinta que surge de una variedad híbrida muy resistente y que precisamente por ello no cuenta con el reconocimiento oficial. Se trata, por tanto, de una uva que se destina sobre todo al consumo familiar y doméstico pues las autoridades no permiten su venta ni etiquetado. Los productores llevan muchos años reclamando que se incluya entre las variedades comercializables, siquiera como Indicación Geográfica Protegida.