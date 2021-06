La modificación urbanística para ampliar la EDAR de Ferrazo, sin "efectos significativos" en el medio ambiente

Pantalla vegetal en la parte sur

Con todo, insta al Concello a incorporar un estudio de paisaje “proporcionado y específico al lugar y a las funciones del plan” y recomienda “prever una pantalla vegetal al sur de las instalaciones, integrándola con el arbolado existente y empleando especies autóctonas dispuestas de forma irregular para crear un efecto visual más naturalizado”, reza la resolución.

El objetivo del cambio en el Plan Xeral es adaptar la situación urbanística de los terrenos en los que se emplaza la EDAR a los usos actuales y permitir la ampliación de la depuradora.

Antes de elaborar el informe ambiental estratégico, el departamento correspondiente de la Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental realizó consultas a la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo y al Instituto de Estudos do Territorio.

Esta última entidad señala que la modificación urbanística “no provocará una afección paisajística significativa, pues las instalaciones actuales de la estación depuradora ya se encuentran ejecutadas y la ampliación se proyecta en una de las parcelas adyacentes, rodeada de naves industriales, por lo que el impacto sobre el paisaje será de escasa entidad”. No obstante, “el límite sur del ámbito está en contacto con el núcleo rural de Ferrazo, por lo que deben adoptarse as oportunas cautelas para su integración paisajística”. De ahí que la Consellería haya resuelto aconsejar la construcción de una pantalla vegetal.

En el ámbito de actuación no existe ningún lugar perteneciente a la Rede Galega de Espazos Protexidos ni tampoco consta la existencia de ningún elemento del patrimonio cultural catalogado.

Por todos estos motivos, el departamento dirigido por Ángeles Vázquez ha determinado no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la modificación puntual número 11 del PXOM de Vilagarcía.

Calendario

La Consellería recibió el pasado mes de febrero la solicitud de Ravella de realizar el cambio urbanístico. El 1 de marzo la Xunta le requirió documentación adicional, que le fue enviada desde Vilagarcía a los dos días. Así, el 5 de marzo se inició un periodo de consulta pública de los documentos recibidos sin que se recibiese ningún comentario.