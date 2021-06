La mayoría del pequeño comercio de Vilagarcía se resiste a adelantar las rebajas

Si bien es cierto que la campaña se adelanta desde hace varios veranos (fundamentalmente por parte de grandes cadenas y franquicias), este año todavía se han apresurado más, ya que a estas alturas de junio ya hay tiendas en Vilagarcía que lucen en sus escaparates carteles con ofertas.

Es el caso de Miss-Tic, un establecimiento de moda femenina ubicado en el Centro Comercial Arousa, donde otros negocios también se han zambullido en el periodo de descuentos. “Empezamos el lunes, una semana antes de lo habitual. Ya llevábamos tiempo comenzando por el 25 o 26 de junio, pero este año con el COVID las hemos adelantado más”, comenta la responsable de la tienda.

Balance de la temporada de primavera

Las ofertas empiezan por un 25%. “La primavera ha estado muy parada. A ver si la gente se anima después de este año tan duro en el que el cierre de la hostelería nos ha afectado muchísimo. Muchas personas se ponían un chándal o una malla y ya no se arreglaban porque no había a dónde ir”, añade la dependienta.

“Todavía no sé cuándo las voy a poner. Estoy vendiendo bien, pero si toda la calle pone rebajas, tengo que ir detrás”

También algún comercio en la peatonal de Rey Daviña ha iniciado las rebajas. Ana Ordóñez es propietaria de una tienda del sector textil de esta calle. “Todavía no sé cuándo las voy a poner. Estoy vendiendo bien, pero si toda la calle pone rebajas, tengo que ir detrás”, manifiesta la dueña de Cocoe Moda.

La mayoría de los pequeños comercios consultados por este periódico abogan por mantener el 1 de julio como fecha de arranque de las ofertas, incluida Zona Aberta. “Algunas tiendas las están adelantando, pero vamos a intentar contener las rebajas hasta primeros de julio para aprovechar las ventas. No es lo de otros años pero se está vendiendo bien. Ya ha habido Comuniones y otros eventos que ayudan”, expresa la presidenta de la asociación, Rocío Louzán, quien destaca la buena acogida que están teniendo los bonos “Son da Casa!” que financia el Concello.

Otros profesionales del sector no son tan optimistas. “En primavera se ha vendido mal. Ha habido pocos eventos y la gente se echa a las grandes cadenas. Yo no puedo competir contra una camiseta de 2,99 euros de Primark, pero me niego a hacer descuentos antes del 1 de julio”, apuntan desde Andrea Moda Infantil. “Y creo que lo peor todavía no ha llegado”, advierte en alusión a la coyuntura económica.

Cuando comenzaban en agosto

El propietario de Ventos, una tienda de moda masculina que lleva 36 años abierta en Vilagarcía, coincide en que no se deberían iniciar las rebajas antes del 1 de julio. “Recuerdo algún verano, ya hace años, en los que empezábamos en agosto”, apunta el comerciante.

"Esto es un desbarajuste y un descontrol. Uno ya no sabe ni cuando estamos en rebajas”

Su intención es mantenerse fiel a julio, “pero si las grandes cadenas comienzan antes como se dice, tendremos que hacer lo mismo. No tenemos obligación pero nos obligan, no sé si me explico”. “Esto es un desbarajuste y un descontrol. Uno ya no sabe ni cuando estamos en rebajas”, lamenta.

Bambú, Bendita Locura y Chocolate (todos ellos negocios del sector textil) también prevén rebajar sus prendas a partir del 1 de julio. “Solo rebajo lo que tengo en tienda, lo que va entrando nuevo no”, aclaran desde el establecimiento de la calle Cervantes.

“Por mí, no empezaba hasta el 1 de julio porque de lo contrario, no levantamos cabeza. Nos perjudicamos a nosotros mismos. Si rebajo la ropa de fiesta ahora que empezamos con los bautizos ya no gano nada”,

Cukiños, un establecimiento de moda infantil situado en la avenida de A Mariña, espera no adentrarse en el periodo de descuentos hasta julio, aunque su decisión dependerá de lo que hagan las demás tiendas. “Por mí, no empezaba hasta el 1 de julio porque de lo contrario, no levantamos cabeza. Nos perjudicamos a nosotros mismos. Si ya rebajo la ropa de fiesta ahora que empezamos con los bautizos ya no gano nada”, reflexiona la dependienta.

La cadena Inditex pondrá las rebajas on line el 23 de junio y en tienda física el 24.