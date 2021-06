Tres personas resultan heridas en una colisión múltiple en la recta de Bamio

La recta de Bamio (Vilagarcía) registró ayer por la mañana un accidente múltiple en el que se vieron implicados tres vehículos, según informan desde el Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil que participó en el operativo. Las mismas fuentes señalan que resultaron heridas tres personas que fueron evacuadas en dos ambulancias, una de ellas medicalizada. Los tres heridos estaban conscientes y orientados.

Un turismo se encontraba parado en la carretera, en sentido hacia Catoira, para girar hacia un camino, cuando un camión lo habría embestido por alcance, un impacto que lo desplazaría al carril contrario, viéndose implicado un tercer vehículo, según el relato de efectivos intervinientes.

Este accidente de circulación ocasionó importantes retenciones de tráfico en esta carretera tan transitada. Se trata de la PO-548 que une Pontecesures y Vilagarcía. Los hechos ocurrieron en el punto kilométrico 14.

El 112 recibió el aviso del accidente por parte de un particular. Alertó al 061, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil. También informó a la Policía Local, si bien finalmente este cuerpo no fuero movilizado al ser el lugar jurisdicción del instituto armado

Lo mismo ocurrió con Bombeiros do Salnés. Desde el parque de Vilagarcía apuntan que no acudieron al siniestro, puesto que no fueron necesarias tareas de excarcelación para las que habitualmente se recurre a estos efectivos como por ejemplo en el accidente mortal de la vía rápida acaecido por la tarde.