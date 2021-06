Cambados da luz verde al inicio de la esperada reforma integral del edificio de la Casa do Mar

Según se indica en la documentación del expediente, el edificio presenta un gran deterioro tanto en la cubierta de teja como en la carpintería exterior de aluminio. También requiere una actuación en el suministro de agua potable y en la estructura de pluviales.

Otro problema que debe quedar resuelto con las obras es la creación de una nueva bajante de aguas hacia el perímetro del edificio, pues la actual va por dentro de las paredes exteriores, lo que está generando problemas de humedad. Además, cuando la marea está alta, la tubería no desagua, lo que agrava los problemas de acumulación de agua en la cubierta y partes superiores del inmueble.

Por otro lado, la ejecución de las obras no limitará el trabajo del personal del ISM. De este modo no está previsto ningún traslado del edificio mientras duren los trabajos, al contrario de lo que sí ha sucedido en la Casa do Mar de Vilagarcía. El edil Constantino Cordal mostró su satisfacción porque la reforma de la Casa do Mar de Cambados esté cada vez más cerca de ser una realidad, “ya que el edificio tiene un gran deterioro, y además de albergar las oficinas de Capitanía Marítima y del Instituto Social de la Marina, también alberga la sede de la asociación de jubilados de la Casa do Mar de Cambados, así como las aulas de formación marítima”.

En esta línea, el edil de Somos Cambados entiende que las reclamaciones de los vecinos de Cambados “están siendo atendidas por esta administración, ya que esta reforma fue una demanda constante a lo largo de estos años, presentando varias iniciativas al respecto, incluso en el Congreso”.