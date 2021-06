Las empresas turísticas reclaman un mayor control de los accesos a Areoso

Las empresas echan de menos una mayor implicación de las administraciones a la hora de proteger este espacio. Un ejemplo de ello son los paneles que se instalaron en su día en los puertos de la ría que, prácticamente, han desaparecido o apenas son legibles. Es más, son las propias empresas las que, a través de sus webs y de sus monitores, explican a los visitantes la necesidad de proteger un bien natural como es Areoso, instándoles a dejarlo tal y como se lo encontraron, no acercarse a la mámoa, respetar las dunas y las zonas valladas. También sus embarcaciones cumplen escrupulosamente con las zonas de acercamiento al islote mientras ven embarcaciones de la séptima lista, o incluso, vecinos de municipios próximos, que varan en cualquier lado provocando daños que pueden resultar catastróficos tanto para Areoso como para los bancos marisqueros que lo rodean.

Todas ellas son conscientes de que Areoso es un bien que se debe cuidar, y consideran que esa protección es perfectamente compatible con la presencia humana, pero esta debe ser con sentido y consciente del lugar en el que se encuentra.

Consideran que la presencia de personas no es la primera causa de degradación, pero sí denuncian la masificación en el islote, especialmente en los meses de julio y agosto

Una de esas empresas es Piragüilla, que lleva 16 años trabajando con excursiones y viajes a Areoso, algo que les ha permitido desarrollar un amplio protocolo que todos sus clientes deben cumplir para acceder al islote. Bien visible en su web, todos los monitores se encargan de explicarlo una y otra vez a los clientes. Marta Iglesias, responsable de la entidad siempre ha sido partidaria de “contar con vigilancia en la zona, tan solo los meses de julio y agosto, que es cuando se desmadra la situación, y además, hacer un trabajo pedagógico entre los visitantes, que nosotros llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, sobre lo que es y qué significa estar en un espacio protegido como es Areoso, al que se puede acudir, pero de una forma sostenible y sin provocar daños de ningún tipo”.

Esa vigilancia que propone evitaría los desmanes que sufre el islote durante el verano pero siempre que lo han planteado “hemos recibido como respuesta que Medio Ambiente no tiene dinero y que el Concello no puede actuar porque excede sus competencias”. Varias de las empresas han llegado a plantear la posibilidad de ser ellas las que contratasen la vigilancia, pero “no nos han dejado porque no tenemos autoridad”.

Otra de las medidas que las empresas consideran necesaria es un control de aforos como el que existe ya en el parque Illas Atlánticas o en puntos como la playa de As Catedrais. Ramón Cardalda, de Rías Baixas Tours, pone precisamente como ejemplo esa situación, “debería darse un cupo de gente a cada naviera y empresa de kayaks para que no se masifique el islote, prohibiendo la presencia de embarcaciones de recreo si no cuentan con una autorización expresa para fondear en las boyas”. Iglesias coincide al reconocer que “con una regulación adecuada creo que podríamos convivir todos y evitar los problemas que ocurren en verano”.

Juan Allo, que cuenta con un taxi marítimo con el que acerca a muchos visitantes al islote, apunta que “es necesaria la patrulla de la Guardia Civil con mayor frecuencia, sobre todo por la presencia descontrolada de motos de agua, tanto en Areoso como en Area da Secada, motos que se han convertido en un auténtico problema”.

Tanto Iglesias como Allo apuntan a que “entregamos y explicamos a todas las personas las riquezas del islote y la necesidad de que dejen todo como se lo encuentran, que se limiten a pasear por las zonas delimitadas y que cumplan todas las normas”. La concienciación es una cuestión básica para Piragüilla. La empresa también trabaja con excursiones de colegios a los que muestra la riqueza natural que posee A Illa y, en esas sesiones, incide en la necesidad de “preservar el medio siempre, transmitirles la importancia de su conservación, de que valoren el entorno, para que los niños sepan que pueden estar en un parque natural, pero siempre respetando lo que son”.

Pícnics en la mámoa, un quad anfibio o a patadas con los polluelos

Durante todos estos años en los que las empresas han trabajado con excursiones a Areoso se han encontrado con todo tipo de barbaridades, llegando a tener que ser ellos los que le llamasen la atención a las personas que estaban realizándolas. Iglesias recuerda como se encontró a gente realizando un pícnic encima del monumento megalítico de Areoso, o como “algunos corren detrás de los polluelos de gaviotas o andan a patadas con ellos para subirlos a redes sociales”. Ella misma reconoce que le indigna “tener que andar de policía porque nos supone tener que enfrentarnos con usuarios que nada tienen que ver con nuestra actividad”. Esas son algunas de las situaciones que se ha encontrado Iglesias, pero quizás la que todo el mundo recuerda es el paseo que se dio un vecino de Vilanova por el islote en un quad anfibio. El hombre acabó siendo identificado tras una ardua investigación de la Guardia Civil y la Policía Local y tuvo que hacer frente a una sanción de unos 6.000 euros.