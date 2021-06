Educación todavía desconoce donde van a cursar bachillerato 22 alumnos del IES de A Illa

De esta situación se alertó a los padres hace un mes y estos comenzaron a moverse, tratando de reunirse con Educación para tratar de solucionarlo. Sin embargo, no llegó a haber encuentro con el jefe territorial de Educación, César Pérez Ares, con la excusa del COVID-19, recibiendo como única alternativa que esperasen al mes de septiembre para tratar de resolverlo, “pero si esperamos y acaban repartidos por diferentes institutos de la comarca, cómo los llevamos si no existe ningún tipo de transporte, no tenemos líneas de autobús que comuniquen A Illa con esos puntos”, explicaba ayer una de las madres. Esa posibilidad de que puedan acabar en el instituto de Carril, por ejemplo, ya ocurrió hace años y es muy factible al no tener preferencia para entrar en A Basella, llegando incluso a tener menos puntuación de acceso que jóvenes de municipios como Cambados o Vilagarcía. Ir a Carril supone ser destinados a un lugar que carece de transporte público con A Illa, o al meno, no el adecuado.

El centro de A Illa carece de bachillerato y no s ele ha asignado un centro de referencia, por lo que pueden ser excluidos de A Basella

En busca de una solución, los padres, a través de la ANPA del IES, han convocado a la comunidad escolar a una concentración a las puertas del centro escolar isleño. En ella van a reivindicar a Educación que garantice que todos los alumnos que rematan la Secundaria puedan continuar realizando bachillerato en el instituto de A Basella, ubicado en el vecino concello de Vilanova, con el único que existe transporte desde A Illa gracias a la implicación de los padres. En esa concentración también se va a exigir que A Basella pase a ser el instituto de referencia para el IES de A Illa a fin de que no vuelvan a registrarse estos problemas en el futuro y tenga que recoger a todos los alumnos que cursan bachillerato. Esa alternativa solo supondría la ampliación de un aula en el instituto vilanovés y refuerzo de profesores para un desdoble, algo que los padres consideran asumible para Educación y que garantizaría que estos alumnos puedan acudir a A Basella.

Ante el temor de que este tipo de problemas vuelvan a repetirse en años venideros, como ya ha ocurrido anteriormente, desde la ANPA consideran que ha llegado el momento de plantearse la posibilidad de habilitar el bachillerato en el IES de A Illa, una propuesta que cuenta con el respaldo del Concello y que tampoco supondría un desembolso excesivo para la Consellería de Educación. Desde el Concello también anunciaban ayer que van a participar en la concentración, al entender que “se trata de una reivindicación justa por parte de la comunidad escolar”.

Los padres de los alumnos insisten en que “lo lógico es que estos 22 alumnos vayan a Vilanova de Arousa y no tiene ningún tipo de lógica que no se les dé ningún tipo de alternativa por parte de la Consellería de Educación que “debería ser el ente que se preocupase de buscarle una solución”.