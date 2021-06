Gonzalo Durán agotará todas las posibilidades legales para recurrir la sentencia que le condena al pago de 360 euros por referirse a Carmela Silva como “chacha para todo”. Una decisión que se fundamenta en la autoría de un delito leve de falta de respeto y consideración debida a la autoridad en el ejercicio de sus funciones como presidenta de la Diputación de Pontevedra.

Totalmente en desacuerdo con lo establecido por el fallo judicial, el alcalde de Vilanova fue rotundo al manifestar que “respeto la decisión, pero no la comparto. Yo he sido el que ha sufrido un atentado total y absoluto a la libertad de expresión. Recurriremos la sentencia y emplazo a todo el mundo a ver qué resultado da”, afirmó convencido de que el recurso anulará la sentencia inisistiendo en que “el agredido soy yo, contra mi libertad de expresión. Lo voy a ganar en los tribunales y demostraré que es una operación simplemente para acallar las críticas”.

Del mismo modo se refirió Durán Hermida a Carmela Silva al considerar que “no quiere que nadie la critique porque cualquier crítica sabe que cala en la sociedad porque es una persona que políticamente no tiene ninguna valía. Está muy nerviosa”. Incluso hizo referencia a las palabras por las cuales se iniciaron las hostilidades judiciales, puntualizando que “lo que dije es que estaba haciendo de chacha para todo en la Diputación en favor del Concello de Vigo. Es lamentable que achaque todo esto a un tema de machismo. Si estás en política estás para luchar en las mismas condiciones, seas hombre o mujer”.

No dudó el alcalde vilanovés en localizar, en su opinión, la causa de este litigio señalando que “lo que le está pasando a Carmela Silva y al PSOE de Vigo es que Abel Caballero se acaba y ese es su problema. Es un análisis político, pero es claro”.

En la misma línea, Durán subrayó que “Abel Caballero acudirá a las próximas elecciones con casi 77 años. Lo van a presentar, pero nadie puede ser alcalde hasta los 81 años. Están luchando por ver quien le sustituye y una de las que se postula es Carmela Silva. Y no quiere que nadie la critique porque es una persona que no tiene valía. La han colocado a dedo en la Diputación y ella o sustituye a Abel Caballero o se va para casa. De ahí su comportamiento desesperado”.

Aún fue más allá Gonzalo Durán a la hora de cargar contra la presidenta provincial, al declarar que “trata de acallar a todo el que la critique y yo no me voy a callar, ya sea con una multa de 3.000 o de 3 millones. No vale para la política, lo lamento, pero todos sabemos que no vale y nunca podrá ser alcaldesa de Vigo. Por eso presentará a Abel Caballero con 77 años. El asunto será conocer quien es el tapado y por eso tratan de acallar cualquier crítica. Lo van a presentar engañando a los vecinos para sustituirlo a mitad de legislatura. Cometerán el mismo error que se cometió con Fraga".