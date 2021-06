Que no pase de largo

La decisión de RENFE de no incluir una parada del tren Alvia en Vilagarcia dentro del nuevo servicio que unirá Vigo con Madrid, no es una decisión más de las que adopta la compañía ferroviaria, caracterizadas por la exclusión de servicios en determinadas zonas bajo argumentos de corte economicista olvidando superiores consideraciones de servicio público esencial. La estación de tren de Vilagarcia es una infraestructura primordial para la ciudad y, por ende, para la movilidad de un area de cerca de 150.000 habitantes a los que habría que añadir la población flotante de la época estival. O Salnes se ha considerado como una “ciudad de hecho”. Vilagarcía y la comarca en la que está situada es una zona estratégica de las Rías Baixas con una infinidad de recursos dentro de una oferta turística de primerísimo nivel, sin olvidar la importancia de su tejido comercial. He leído las reacciones habidas desde el punto de vista político así como los silencios estruendosos que se han producido. Respecto de lo primero, siento disentir en la inadecuada contundencia institucional. Ante una decisión como la que nos afecta y las implicaciones que conlleva, para mí son insuficientes las reacciones habidas y todas del tenor de “voy a hablar con...”, “voy a decirle a...”.