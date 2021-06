Cambados pone en marcha el concurso de carteles de la Festa do Albariño

Estará dotado con 500 euros y deberán presentarse antes del 2 de julio próximo

Las bases que han redactado los técnicos de Cultura, la técnica elegida será libre y también la temática, aunque se deberá reflejar lo que simboliza la Festa do Albariño para Cambados y se valorará positivamente la creatividad, originalidad y la inclusión de exponentes de la cultura y del patrimonio relacionados con el vino y la villa. Los originales deberán ser inéditos y remitirse al Concello en soporte digital. Cada participante podrá presentar un máximo de dos propuestas. El Concello de Cambados recuperó este concurso de carteles en 2015, al considerar que se trata de un aspecto importante de la Festa do Albariño, y de esta forma, mantener la participación ciudadana en la creación de la imagen del evento festivo más destacado. En los concursos anteriores de los carteles de la Festa do Albariño se registró una alta participación, recibiéndose una media de 100 propuestas por año.