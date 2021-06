El Museo do Ferrocarril de Vilagarcía no abrirá hasta final de año

El Museo do Ferrocarril de Vilagarcía (Mufevi) lleva más de dos años cerrado, ya desde el mandato anterior. Y por el momento no va a reabrir sus puertas al público. El concejal de Turismo, Álvaro Carou, explica que la idea de actualizar los contenidos otorgándoles un carácter interactivo se fue al garete cuando estalló la pandemia de coronavirus. “El COVID nos obligó a replantear todo pero ahora ya tenemos una línea más o menos definida”, apunta el edil, quien asegura que no habrá pantallas táctiles, sino que se ha optado por “panelística clásica para la lectura”.

Garantiza que el museo se reabrirá con otros atractivos, tanto en el interior como en el exterior, si bien prefiere no desvelar los detalles hasta que no haya concretado las cesiones de materiales (gratuitas) con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles con la que se reunió el pasado mes de mayo en Fitur para perfilar la actualización de contenidos del museo carrilexo. Carou se entrevistó con el gerente del ente, José Carlos Domínguez Curiel, y con la directora del Museo del Tren de Cataluña, Pilar García Fuertes.

El Concello contrató a una empresa gallega especializada en exposiciones museísticas para reformular el contenido del Mufevi y “dentro de unas semanas” dará a conocer el proyecto para el interior de las instalaciones municipales.

La aguada necesita permiso de Patrimonio

Con respecto al exterior, se expondrá una aguada que lleva varios meses desmontada en el aparcamiento de Fexdega. Se trata de una pieza cedida por la Fundación Camilo José Cela.

Álvaro Carou indica que la colocación de la aguada en las inmediaciones del museo requiere permiso de Patrimonio porque el edificio está catalogado. “No queríamos solicitarlo solo para la aguada, sino uno conjunto para las dos o tres piezas que vamos a exponer fuera”, justifica el edil.

Adelanta que el contenido exterior “será el más vistoso” y que dentro el material se centrará en la primera línea de tren de Galicia, que discurría entre Carril y Santiago. En 2023 se cumplen 150 años desde este hito histórico.

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento todavía no solicitó autorización a Patrimonio, Carou calcula que hasta final de año no se podrá reabrir el Museo do Ferrocarril.

Cambio de horario

Su idea es ponerlo en funcionamiento con un horario distinto al que tenía: “Aunque siga siendo poco tiempo porque hace falta personal, yo apuesto por abrirlo los viernes para las visitas de los colegios y el sábado y el domingo pensado en los turistas”. Por tanto el museo abriría los fines de semana en vez de los días laborables.

En el caso de que la última reunión con la Fundación de Ferrocarriles Españoles no sea telemática, Carou o el alcalde Varela se desplazarán a Madrid para cerrar la actualización de contenidos de un museo que lleva más de dos años cerrado.