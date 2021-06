Valga amplía la leyenda de La Bella Otero

El pontevedrés Leoncio Feijoo Lamas es el autor del libro “Carolina Otero. Primeras actuaciones documentadas”, un estudio sobre los inicios artísticos de la insigne figura que le da título.

Es una publicación que “abarca el período comprendido entre los años 1887 y 1890”, siendo ésta “una época bastante desconocida de la trayectoria de Carolina Otero”.

Así lo explican en el Concello tras la presentación de la obra que tuvo lugar ayer en el Auditorio del Museo da Historia de Valga, con participación del autor, el alcalde, José María Bello Maneiro, y el concejal de Cultura, Pedro Calvo.

Un acto en el que quedó patente que la base documental del libro es, sobre todo, la prensa francesa de la época, que el autor pudo consultar a través del archivo digital de la Biblioteca Nacional de Francia.

Así las cosas, la primera noticia que Leoncio Feijoo localizó sobre la artista valguesa en el país vecino data de 1887, cuando se habla de ella en los siguientes términos: “Morena como ninguna, piel oscura de oriental, pestañas y cejas que ensombrecen el rostro, y naturalmente una sonrisa, que es rara, revela perlas”.

Dicen en el Concello que “de esta primera aparición en prensa el autor extrae una conclusión sobre la trayectoria artística de La Bella Otero que puede considerarse inédita, como es que triunfó antes en Marsella que en Barcelona, lo cual contradice la línea marcada por los biógrafos” de esta diva de La Belle Èpoque.

El mismo libro alude a la estancia de La Bella Otero en Barcelona en dos etapas, entre mayo y agosto de 1889 y en invierno de 1890. “De la primera época son las primeras críticas artísticas escritas sobre la bailarina, así como su primera aparición en una portada exclusiva de un medio impreso o el primer retrato de su vida artística, que se publica en la portado del semanario catalán La Tomasa en julio de 1989 y que Leoncio Feijoo utilizó para ilustrar la portada de su obra”.

Abundando en ello, en el Concello de Valga resaltan que el estudio alude a las primeras actuaciones de su ilustre vecina en París, en torno al año 1890, “y se completa con la marcha de Carolina Otero a Estados Unidos, de donde regresaría a Europa en abril de 1891, ya convertida en una estrella de fama mundial”.

José María Bello Maneiro felicitó al autor por este trabajo “sobre el personaje más importante de Valga”, recalcando que “saca a la luz información de la que no teníamos conocimiento”.

El autor desveló las claves en FARO DE VIGO

Para entender mejor las claves del libro “Carolina Otero. Primeras actuaciones documentadas”, a continuación se reproduce una entrevista concedida por el autor a FARO DE VIGO el pasado mes de marzo:

–¿Por qué Carolina Otero?

–Porque aparte de ser la cuestión geográfica (de ser de la provincia, de Valga, donde gané un Premio Ferro Couselo de investigación), me tropezaba con el personaje siempre en la prensa que investigaba yo. Buscando otras cosas siempre en la prensa del XIX casi era obligado tropezar con él. Y no cabe duda de que es un personaje de una fascinación y una proyección de la que no eres consciente hasta que la investigas. Hasta que no te metes en él no eres consciente de su importancia.

–Por el principio: fue una niña poco afortunada

–Si, se investigó bastante esa primera etapa. Era una niña de origen humilde, como por otra parte había muchísima gente en el rural gallego de aquella época; pero sufrió un episodio lamentable, una violación, un grave ataque que se investigó. A mi es un episodio que no me interesa mucho porque supuso un estigma, y en el momento ya se investigó.

–¿Ese devastador ataque está en la base, como se ha escrito, de su posterior carrera?

–El problema, y es algo que intento paliar con esta monografía, es que te encuentras con la sorpresa de que prácticamente en todos los libros que hay sobre ella, porque fue un bum a partir del año 2000 de publicaciones sobre Carolina Otero, compruebas que en realidad históricamente se investigó muy poco. La gente vio una vida tan fascinante que prefirieron antes la novela, la ensoñación y la leyenda que el rigor histórico, por eso opté por hacer este libro.

La gente se basó en lo que ella decía pero lo que demuestro yo con esta biografía es que el relato que hizo Carolina Otero sobre su vida hay que tomarlo con cautela, sabiendo incluso que hay cosas encriptadas que son parcialmente verdad

–¿Carolina Otero se inventó gran parte de su biografía?

–Así es. Y es una historia también fascinante: cuando se retira de los escenarios, al final de la Belle Époque, alrededor de la I Guerra Mundial, llegan los años veinte y decide dictar sus memorias, porque no las escribió, sino que las dictó. Y, efectivamente, la gente se basó en lo que ella decía pero lo que demuestro yo con esta biografía es que el relato que hizo Carolina Otero sobre su vida hay que tomarlo con cautela, sabiendo incluso que hay cosas encriptadas que son parcialmente verdad. Por ejemplo dice que de pequeña le llamaban Nina, y después lo que te encuentras es con que representó una pieza teatral que se titulaba así, ella va mezclando una parte de verdad y también la ficción.

Frente a la imagen física estereotipada que tenemos, con la raya en medio y ondulado, he encontrado fotografías inéditas que se incluyen en el libro en el que la Bella Otero se peina todavía con un moño, va a ser todo un contraste

–¿Qué novedades aparecen al investigar la historia?

–La primera sorpresa documental que me llevé es que la joven Carolina Otero, frente a la versión que nos cuentan todos de que vagó por la Península y acabó en Barcelona para pasar después a París (sonríe), pues lo que me encuento es que el primer sitio donde triunfa es en Francia. La primera documentación que aparece de una artista llamada Carolina Otero, que toca las castañuelas y baila, causando sensación, es en Francia. Seguí investigando y consigo ubicarla en Marsella, de donde curiosamente pasa a Barcelona. Peinando la prensa de Barcelona ves que hay esa artista en cartelera, que triunfa, y de hecho las primeras críticas artísticas de la Bella Otero son en catalán. Y le hago un seguimiento muy importante que es inédito hasta ahora. También frente a la imagen física estereotipada que tenemos, con la raya en medio y ondulado, he encontrado fotografías inéditas que se incluyen en el libro en el que la Bella Otero se peina todavía con un moño, va a ser todo un contraste con la imagen de ella que tenemos.

–¿Cómo empieza su carrera?

–Ella nace en el 68 y la detecto triunfando en el 87, es decir, tenía alrededor de 18 años. La encuentro en Barcelona y en París, tuvo una vida muy intensa pero artísticamente muy interesante.

Peinando la prensa de Barcelona ves que aparece esa artista en cartelera, que triunfa, y de hecho las primeras críticas artísticas de la Bella Otero son en catalán.

–¿Hasta qué momento biográfico le hace un seguimiento?

–Hasta la etapa de París (porque aunque parezca increíble los periódicos franceses de la época hablan con frecuencia de ella) y se acaba cuando embarca para Nueva York, en 1890, porque a partir de ese momento considero que es ya una artista de fama mundial y se le puede hacer un seguimiento mucho más diáfano y fácil…. A partir de ahí la acompaña ese halo de diva, que ya me interesa en menor medida frente a las anteriores etapas.