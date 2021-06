La pick up de la Cofradía de A Illa ha rescatado esta mañana a una mujer de unos 60 años de edad que había sufrido una fractura de tobillo en el interior del parque de Carreirón. La mujer se encontraba paseando por el interior del parque junto a un hijo cuando, en la zona conocida como Lontreira, tropezó con unas raíces y se precipitó al suelo. Como consecuencia del impacto, sufrió varias contusiones en el cuerpo, aun que la peor parte se la llevó un tobillo, que acabó fracturado.

El acompañante de la mujer alertó al 112 de la situación, enviando el servicio de emergencias una ambulancia a la zona. Sin embargo, la situación en la que se encuentran los caminos interiores del parque hacía imposible el paso del vehículo de emergencias. Los técnicos sanitarios tuvieron que recorrer la distancia entre la valla de Carreirón y la playa de Lontreira, el punto más alejado del parque con respecto a la entrada. Trasladar a la mujer desde allí hasta el vallado de Carreirón entre dos era tarea imp0osible, por lo que recurrieron a los vigilantes de La Cofradía de A Illa, que se acercaron en una pick up, cargando con la mujer.

No es la primera vez que el vehículo de la Cofradía tiene que acudir a Carreirón a rescatar a personas que han sufrido algún tipo de incidente o indisposición

No es la primera vez que esto ocurre debido a que el parque de Carreirón, explicaban en la zona varios usuarios, “carece de viales interiores adecuados para el paso de vehículos de emergencias, algo que debería ser imprescindible, sobre todo después de lo que pasó hace unos meses, cuando falleció una persona que se encontraba caminando y resultó imposible socorrerle”.

El patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, también lamenta esta situación, afirmando que “es cierto que debemos proteger la riqueza natural que tiene Carreirón, pero deberíamos contar en el interior del parque con viales decentes no sólo para el paso de los vigilantes, sino también para que los servicios de emergencias puedan llegar cuanto antes a un problema en el que cada segundo cuenta”.

Insiste Millán en que “resulta absurdo que una herida, como el caso que ha pasado esta mañana, tenga que ser trasladada de cualquier forma en la parte de atrás de una pick up que para nada está habilitada para ese tipo de traslados solo porque no se adecentan los caminos”. La queja no se refiere a que “asfalten de lado a lado Carreirón o se dejen de proteger las dunas, simplemente lo que se pide es que haya una red de caminos adecentada para que puedan pasar los vehículos de emergencia; el resto se van a quedar siempre fuera de las vallas”.