El Xardín Umbrío de Vilanova no volverá a vibrar con la música tradicional de diferentes partes del mundo. El motivo es que las administraciones portuguesas, colaboradoras en el evento que se celebraba en Vilanova, no otorgan los permisos necesarios para que puedan acudir los grupos de las diferentes partes del mundo mientras no existan garantías con respecto al COVID-19. Esa circunstancia obliga a aplazar todas las actuaciones previstas para el 2022.

Aunque, en un primer momento, había decisión por parte de la organización y de los concellos participantes de autorizar los espectáculos durante este verano, tras haber sido suspendidos el anterior, lo cierto, indican desde Vilanova, es que “los formulismos del país vecino no permiten su celebración, entendemos que debido a la gran cantidad de nacionalidades y los diferentes orígenes de los participantes.

En Vilanova, el espectáculo estaba previsto para el 7 de agosto, jornada que se mantendrá en 2022. De todas formas, la Concejalía de Cultura va a tratar de planificar una nueva actividad musical para esa jornada, que coincide con la celebración de la Festa do Mexillón e do Berberecho en Vilanova.

El municipio forma parte de esta actividad desde hace unos años, convirtiéndose, junto a Salvaterra do Miño, en el único municipio gallego en colaborar con las cámaras municipales del norte de Portugal para traer el folclore de otros países. Esta actividad entronca con la Romaría Internacional de Vilanova, un evento que se celebró en el municipio a finales de los años 80 que traía a grupos de todo el mundo para mostrar su folclore y que pervive en la memoria de los vilanoveses como una de las mejores actividades que se ha realizado en las últimas décadas.