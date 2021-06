Los primeros menores de 50 años se vacunan con Janssen. ¿Con qué suero se continuará?

La primera jornada de vacunación COVID para la franja de edad más numerosa (de 40 a 49 años) se desarrolló ayer en Fexdega con una buena organización, tal y como valoraron los propios usuarios. A excepción de las colas de primera hora de la mañana y de la tarde (que se eliminaron con agilidad), el resto del día fue todo según lo previsto gracias al personal sanitario y a los diez puestos que funcionaron de forma simultánea. Y es que el Sergas citó en el pabellón de A Maroma a 2.600 personas para inocularse Janssen, un suero que registró una gran aceptación entre los convocados.

El hecho de tratarse de una vacuna monodosis supone un atractivo para muchos arousanos que quieren viajar en verano y de este modo no están obligados a quedarse en la comarca a la espera de la segunda dosis como ocurre con Pfizer (se administra 21 días después de la primera). No obstante, también hay quienes manifiestan su interés en recibir este suero pero no llegan a rechazar el de Johnson & Johnson.

Ninguna renuncia en las primeras 500 dosis

De hecho en las dos primeras horas de citación no se había producido ninguna renuncia del medio millar de dosis inyectadas. Según explica el responsable de la vacunación en Fexdega, Miguel Carreiro, la inoculación de Janssen es ligeramente más molesta que la de otras vacunas, si bien los posibles efectos secundarios son los mismos: dolor local, de cabeza, fiebre, cansancio y malestar general.

Mascarilla quirúrgica

En la entrada al recinto un voluntario de Protección Civil entrega mascarillas quirúrgicas a los pacientes que llevan lavables e informa de la necesidad de mostrar el código QR de la citación. Una vez dentro, hay más personal que organiza los turnos en los puestos de vacunación.

Al acceder a ellos, el enfermero pregunta al usuario si es alérgico a algo o es paciente de riesgo. “¿Alérgica? Sí, a mi exmarido?, bromeaba una arousana antes de ponerse la Janssen.

Entre los cientos de personas que ayer pasaron por Fexdega para inmunizarse contra el coronavirus había caras conocidas como las del concejal de Sanidad en Cambados, Constantino Cordal; el portavoz del PSOE en Vilanova, Javier Dios; o el hostelero vilagarciano y presidente de Ahituvi, Ricardo Santamaría, “Richard”.

En la convocatoria de la mañana la mayoría superaban los 50 años, mientras que por la tarde predominaban los de 49.

A los siguientes... ¿Pfizer?

Según explica Miguel Carreiro, el hecho de que ayer se vacunase con Janssen no significa que a los demás arousanos de 40 a 49 años les toque este mismo suero, ya que todo depende del número de vacunas que vayan llegando.

Hoy están convocados en Fexdega 950 vecinos de 50 a 59 años para inyectarse las segundas dosis de Pfizer y probablemente mañana se retome la horquilla de 40 a 49. El tipo de vacuna por ahora es una incógnita, aunque si se repite el patrón de lo ocurrido con los de 50 a 59 podría ser Pfizer. La Moderna se está dejando para pacientes de alto riesgo.

Segundas dosis de AstraZéneca a menores de 55, esta semana

Las segundas dosis de AstraZeneca para menores de 55 años empezarán a inocularse en los próximos días. Será necesario firmar un consentimiento, tanto si se elige AstraZeneca como Pfizer.