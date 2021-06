Estos son los 12 ganadores en la Festa do Viño Tinto de Barrantes

Los hermanos Carmelo y Francisco Javier Vieites Santos, ambos de Cambados, se alzaron con el primero y el segundo puesto -respectivamente- en la modalidad de vinos autóctonos en el concurso de la Festa do Viño Tinto de Barrantes. Mientras, en la categoría de mejor vino de Barrantes, el premio recayó este año en Javier Jamardo Costas, vecino de la parroquia de Leiro, en Ribadumia.

Barrantes celebró desde el viernes y hasta ayer la 48 edición de la Festa do Viño Tinto do Salnés. Fue un evento muy marcado por la pandemia de coronavirus, de modo que se redujo a los actos de exaltación del trabajo de los cosecheros -el sábado fue la cata final, y ayer la entrega de premios-, el concierto de D’Vacas y el de los Cantos de Furancho, la organización de dos exposiciones, los pasacalles y varios espectáculos de humor. La programación sirvió para que la fiesta no pasase desapercibida, y contribuyó a que la hostelería registrase un buen ambiente durante el fin de semana.

En lo que respecta al concurso, el panel de premiados en la modalidad de Barrantes se completó con: Manuel Domínguez Argibay, de Barrantes, obtuvo el segundo premio; Santiago Vázquez Gondar, de Ribadumia, el tercero; Ricardo Núñez Serantes, también de la parroquia de Ribadumia, el cuarto; Rosana Núñez Paz, de Leiro, el quinto; y el bar O Santiaguiño, de Ribadumia, recibió el sexto.

En la modalidad de autóctonos, y tras los hermanos Vieites Santos, los premiados fueron, por orden: Eugenio Núñez Otero, de Vilariño, Cambados; Carlos Castro Serantes, Daniel Abal García y Albino Abal Barral, estos tres últimos de la parroquia de Ribadumia. La entrega de premios tuvo lugar en la carpa oficial de la Carballeira de Barrantes.